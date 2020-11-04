حظك اليوم الأربعاء 4-11-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تنقسم الأبراج لـ12 برج، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يساعدك على إثبات أنك الشخص المثالي للقيام بالواجب باقتدار.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. اليوم الفرصة سانحة لعقد لقاءات عاطفية واجتماعية تسعدك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الإعلامية ريهام سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يوجه تركيزك على عملية شراء أو بيع، أو تهتم بأمور مهنية ومادية وعليك أن تراجع جيدا قراراتك قبل تنفيذها.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

قد تشعر اليوم بالحيرة وعليك أن تراجع نفسك بصدق ولا تتسرع في أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تناغم القمر مع عطارد يساعدك اليوم على إظهار مواهبك وقد تحصل على الاهتمام أينما حللت.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك تخطف القلوب وتخلب الوجدان بسحرك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تتكلم اليوم فقط مع من تثق بهم ولا ترفض نصيحة المخلصين.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك اليوم تميل للعزلة ولاسترجاع خبرات ماضية وتستخلص الحكمة منها.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان اللاعب ليونيل ميسي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك اليوم على التألق وإيجاد وسائل جيدة للتواصل مع الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم ويساعدك أن تتواصل جيدا مع من تحب وتجمعك به نشاطات ممتعة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة رزان مغربي، ويوافق تاريخ ميلادها 19 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تعمل بدقة وأن تضع حساسيتك جانبا حتى يمر اليوم بسلام.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك بالابتعاد عما يثير أعصابك وعليك أن تبقى ساكنا وأن تتعامل بحذر.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ ووقد تتضاعف ثقتك بنفسك وتهتم بدراسة أمر يشغلك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

اليوم تميل للتسامح ولمساعدة من يعانون وتخفف عنهم وترشدك بصيرتك وتؤثر جدا في الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك اليوم على زيادة دخلك والتخطيط لمستقبلك وقد يدفعك لوضع مبلغ من المال جانبا.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تمنحك سحرا وجاذبية ويقظة ذهنية وتهتم بجوهر العلاقات التي تجمعك بالآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يجعلك سريع الغضب، ويجب أن تتحمل الاختلافات بهدوء وصبر وسعة صدر، ومع ذلك انتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنب العناد وحاول أن تلبي ما ينتظره الطرف الآخر منك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

رغم الضغوط، القمر في منزل الصحة يمنحك اليوم جرعة كبيرة من الطاقة والنشاط ويدفعك للعمل بكامل لياقتك وحيويتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس ومن المهم أن تنتبه لعلاقتك بمن تحب وأن تراعي مشاعره.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدفعك للانفتاح ويمنحك إصرارا ورغبة في توسيع دائرة معارفك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعمل اليوم لصالحك ويغمرك بالرومانسية ودفء المشاعر.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان سعد الصغير، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما يجعلك متحفزا، حاول أن تتحكم في انفعالاتك وعنادك وعليك بالصبر للغد.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

لا تدع عصبيتك تجعلك تهدم روابط عاطفية متينة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.