أكثر من 100 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم قبل يوم من انتخابات 2020

أدلى أكثر من 100 مليون أمريكي بأصواتهم في جميع أنحاء البلاد، في التصويت المبكر قبل يوم الانتخابات الأمريكية 2020، التي يخوضها المرشح الجمهوري دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي جو بايدن، اليوم، وفقا لمسح أجرته شبكة سي إن إن الأمريكية بالتعاون مع كاتاليست إديسون للأبحاث.

وتمثل هذه الأصوات أكثر من 47% من الناخبين المسجلين على مستوى الولايات المتحدة، وشهدت 21 ولاية بالإضافة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن بالفعل، إدلاء أكثر من نصف ناخبيها المسجلين بأصواتهم.

وارتفع معدل التصويت المبكر في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، وتجاوز التصويت المبكر في 6 ولايات على الأقل، تكساس وهاواي ونيفادا وواشنطن وأريزونا ومونتانا، نسبة المشاركة الإجمالية في انتخابات عام 2016.

وفي 7 ولايات أمريكية أخرى، بلغت نسبة التصويت المبكر 90% على الأقل من إجمالي أصوات انتخابات عام 2016، والولايات السبع هي: نورث كارولينا وأوريغون وكولورادو ونيومكسيكو وجورجيا وفلوريدا وتينيسي.

وعلى صعيد جميع الولايات الأمريكية، شارك 100.2 مليون شخص في التصويت المبكر بالفعل ما يمثل 73% من إجمالي عدد الأصوات التي تم الإدلاء بها في الانتخابات الرئاسية عام 2016 والتي بلغت 136.5 مليون صوت.

واجتازت 37 ولاية على الأقل والعاصمة واشنطن منتصف الطريق لإجمالي الأصوات المدلى بها لعام 2016، بما في ذلك 14 ولاية من الولايات الـ16 الأكثر تنافسية وهي: تكساس وجورجيا ونورث كارولينا ونيفادا وفلوريدا وأريزونا وكولورادو وويسكنسن وماين وأيوا وميشيجان ومينيسوتا ونبراسكا وأوهايو.