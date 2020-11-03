"ويجز" بعد إصابته بـ كورونا: "الوضع مش صعب.. وهرجع أغزو العالم"

كشف الـ"رابر ويجز"، تطورات حالته الصحية، بعد إصابته بفيروس كورونا، خلال تواجد في مدينة الجونة، مؤكدًا بقوله: "الوضع مش صعب".

وقال "ويجز"، خلال فيديو نشره عبر خاصية الـ"ستوري" بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إنّ حالته مستقرة ولم تشهد أي سوء، حيث يقضي فترة العزل بصحبة صديقه في الجونة.

ووجه "ويجز" الشكر لجمهوره، بعد حرصهم على الاطمئنان على حالته الصحية، متابعًا: "بشكر الناس اللي حبت تتطمن عليا.. نأمل إن الأزمة تعدي علي خير ونقوم بسرعة ونرجع نغزو العالم تاني".

وكان "ويجز"، أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد، خلال تواجده في مدينة الجونة، مُطالبًا أصدقاءه الذين التقى بهم طوال الأيام الماضية، بضرورة إجراء التحاليل الطبية للتأكد من مدى سلامتهم.

وكتب "ويجز" عبر خاصية الـ"ستوري" بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "يا جماعة أنا حللت كورونا وطلع إيجابي، أنا في الجونة بقالي فترة واحتكيت بناس كثير، فأرجوكم أي حد احتك بيا في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل.. ربنا يعافينا كلنا".

"ويجز" حقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، إذ شارك في فيلم "الغسالة" بأغنية تحمل اسم "محشي طاقة"، فضلًا عن تعاونه مع المطرب الشعبي أحمد شيبة في إعلان تليفزيوني.

ولاقت أغنية "سالكة" التي يتعاون فيها "ويجز" مع حسن شاكوش، لأول مرة، استحسان قطاع كبير من الجمهور، إذ حققت نحو 4 ملايين مشاهدة، في أقل من أسبوعين، وهي من كلمات ويجز وأحمد طارق يحيى.

وتقول كلماتها: "بمجهودنا مالقيناش حاجة واقعة أشمر كمي اسمي واسعى أنا بخ أنا بخ أنا بخ أنا أفعى أنا أخدها ع الأول أنا جامدين ومفيش اللا إحنا حلوين ومفيش الأحلى بندوسوا عن عن علي آخر نقلة".