إخلاء سبيل ثري عربي وحبس فتاتي ليل في معركة الـ"50 جنيه" بالشيخ زايد

قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل ثري عربي، فى واقعة مشاجرة الـ50 جنيه مع فتاتي ليل، على ذمة التحقيقات، كما أمرت بحبس الفتاتين بتهمة ممارسة الدعارة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، وكانت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، كشفت تفاصيل واقعة حدوث مشاجرة بين فتاتين وثري عربي، داخل كمبوند في منطقة الشيخ زايد بأكتوبر، أن الطرف الثاني "تاجر"، حضر إلى القاهرة منذ شهرين، واستأجر شقة في كمبوند، واتفق مع الطرف الثاني "فتاتين ليل"، على ممارسة الرذيلة مقابل مبلغ 1000 جنيه، في الليلة.

ولفتت التحريات، إلى أنه أثناء العلاقة طلبت إحدى الفتاتين زيادة قدرها 50 جنيها بعد طلب الطرف الثاني تصوير العلاقة، ما تسبب في حدوث مشاجرة بينهم، وتعدى الطرف الثاني بالضرب عليهما، وأحدث بهما إصابات.

وأضافت التحريات، أن عددا من الجيران سمعوا صوت الشجار واستغاثة الفتاتين، ما دفعهم إلى إبلاغ الشرطة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى مكان البلاغ، وتحفظت القوات على طرفي المشاجرة.

وفحصت القوات هواتف الفتاتين وتبين وجود فيديوهات وصور إباحية لهما، وجرى التحفظ على الهواتف، والطرف الثاني، وأخطرت جهات التحقيقات التي باشرت التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

كانت شرطة النجدة تلقت بلاغا من عدد من سكان كمبوند بالشيخ زايد بوجود مشاجرة واستغاثة لفتيات داخل شقة شخص يحمل الجنسية العربية، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى موقع الحادث وتحفظت على طرفي المشاجرة.

وتبين أن الفتاتين حضرتا إلى شقة الثري العربي لممارسة الرذيلة مقابل مبلغ 1000 جنيه في الليلة، وأثناء العلاقة طلب المتهم منهم تصوير العلاقة فيديو، فطلبت منه إحدى الفتاتين 50 جنيها مقابل تصوير العلاقة، فرفض وتطور ذلك إلى شجار بين الطرفين، وتعدى المتهم عليهما بالضرب بـ"قطعة خشبية"، ما أسفر عن حدوث إصابات لهما في مختلف أنحاء جسديهما.

وجرى التحفظ على طرفي المشاجرة، وأخطرت جهات التحقيق.