مصرع شخص وإصابة 5 في حادثي سير بسوهاج

لقي سائق مصرعه، فيما أصيب موظف، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بدراجة بخارية بالطريق الزراعي الغربي بدائرة مركز شرطة المراغة، ونُقلت الجثة والمصاب لمستشفى المراغة المركزي.

كما أصيب 4 أشخاص في تصادم بين سيارة نقل و"توك توك" بقرية الحسامدة، بدائرة مركز طما، ونُقل المصابون للمستشفى المركزي.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة المراغة بوجود حادث تصادم ومتوف ومصاب بالطريق الزراعي الغربي دائرة المركز، وانتقل مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص، قيادة "محمد.ح.ح"، 30 عامًا، سائق، ويقيم بدائرة مركز جزيرة شندويل اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بدراجة بخارية قيادة "كمال.م.ع" 53 عامًا، موظف، ويقيم دائرة المركز.

ونتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية، وإصابة مرافقة "محمد.ح.ا" 56 عامًا موظف، ويقيم بدائرة المركز بكسر بالذراعين، ونُقلت الجثة والمصاب للمستشفى المركزي.

وبسؤال قائد السيارة والمصاب وشقيق المتوفي "عيد.م.ع" 47 عامًا مدرس ويقيم بذات الناحية، قرروا بمضمون ما تقدم واتهم الثاني والثالث قائد السيارة بالتسبب في الحادث.

كما ورد بلاغ لمركز شرطة طما بوجود حادث تصادم ومصابين بناحية الحسامدة "طريق فرعي" بدائرة المركز، وانتقل مأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة "يسي.ص.ل" 18 عامًا عامل ويقيم بناحية التحرير دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بالدراجة النارية "توك توك" قيادة "وليد.ع.ا" 17 عامًا، طالب، ويقيم دائرة المركز.

ونتج عن الحادث إصابة كل من قائدي المركبتين، "مازن.م.ا" 17 عامًا، طالب، من مستقلي التوك توك، و"سيد.ع.ا" 20 عاما طالب ويقيم بدائرة المركز من مستقلي السيارة بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقلهم للمستشفي المركزي.

وحُررت المحاضر اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.