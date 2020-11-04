حبس عاطل أصاب طفلا بطلق ناري في العمود الفقري بشبرا الخيمة

قرر محمد خليفة، رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، بإشراف المستشار محمد حته، المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها، حبس عاطل يدعى "ع. ا"، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بإطلاق عيار ناري فرد خرطوش، أصاب طفلا بالصف الرابع الابتدائي بمدينة شبرا الخيمة، في العمود الفقري بالظهر، في أثناء شرائه مستلزمات من إحدى الصيدليات ليلا.

ونقل الطفل المصاب إلى المستشفي وتحرر محضرا بالواقعة.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد سالم الدقميري، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، باصابة طفل يدعى "أدهم. م"، 10 سنوات، بالصف الرابع الابتدائي، بطلق ناري خرطوش بظهره، ما أثر على العمود الفقري له، في أثناء شرائه مستلزمات من صيدلية قريبة من منزلة الكائن دائرة القسم ليلا.

وأخطر اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وضبط المتهم مرتكب الواقعة، والسلاح المستخدم بها.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية، أن المتهم أطلق العيار الناري بالخطأ أثناء مشاجرته مع أهلية خطيبته بالقرب من مكان الواقعة وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق