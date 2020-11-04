"الإحصاء": 4.1٪ ارتفاعا في قيمة الصادرات خلال 2019

ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنَّ إجمالي قيمة صادرات مصر بلغت 30.5 مليار دولار عام 2019 مقابـل 29.3 مليار دولار عام 2018 بارتفاع بلغت نسبته 4.1٪، وذلك وفق النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2019، التي أصدَرها اليوم الأربعاء، وفيما يلي أهم مؤشراتها:

أولًا: الصادرات

بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 25.5 مليـار دولار عام 2019 مقابل 24.6 مليار دولار عام 2018، بارتفاع بلغت نسبته 3.9٪.

بلغت قيمة الصادرات البترولية والكهرباء 5.0 مليار دولار عام 2019 مقابل 4.7 مليار دولار عام 2018 بارتفاع بلغت نسبته 5.3٪.

- تطور الصادرات طبقا لدرجة التصنيع: تركزت الصادرات المصرية طبقا لدرجة التصنيع خلال عام 2019 في السلع تـامة الصنع، حيث بلغت نسبتها 43.2٪ من جملة الصادرات المصرية.

سجلـت قيمـة الصادرات من السلع تامة الصنع 13.19 مليار دولار خلال عـام 2019، مقابل 13.24 مليار دولار عـام 2018 بانخفاض بلغت نسبته 0.4%.

سجلت قيمة الصادرات من الوقود 7.45 مليار دولار خلال عام 2019 مقابل 6.67 مليار دولار عام 2018 بارتفاع بلغت نسبته 11.7%.

- أهم السلع التي ارتفعت قيمة صادراتها تتمثل في:

بلغت قيمة ذهب وذهب مطلي بالبلاتين بأشكال خام آخر 2.0 مليار دولار عام 2019 مقابل 1.4 مليار دولار عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 42.5٪.

بلغت قيمة ملابس جاهزة وتوابعها 1.7 مليار دولار عام 2019 مقابل 1.6 مليار دولار عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 5.4٪.

بلغت قيمة غاز طبيعي 1.2 مليار دولار عام 2019 مقابل 0.5 مليار دولار عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 148.7٪.

بلغت قيمة لدائن ومصنوعاتها 1.04 مليار دولار عام 2019 مقابل 1.02 مليار دولار عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 1.1٪.

التوزيع النسبي لأهم الدول المصدر إليها:

جاءت في المرتبة الأولى دولة الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 7.2٪ من جملة الصادرات وقد ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 28.1٪ لتصل قيمتها إلى 2.2 مليار دولار خلال عام 2019 مقابل 1.7 مليار دولار لعام 2018.

كما سجلت في المرتبة الثانية دولة الإمارات العربية بنسبة 6.8٪ من جملة الصادرات، وحيث ارتفعت الصادرات اليها بنسبة 2.8٪ لتصل قيمتها إلى 2.1 مليار دولار خلال عام 2019 مقابل 2.0 مليار دولار لعام 2018.

كما جاءت في المرتبة الثالثة تركيا بنسبة 5.7٪ من جملة الصادرات، وحيث انخفضت الصادرات إليها بنسبة 12.8٪ لتصل قيمتها إلى 1.7 مليار دولار خلال عام 2019 مقابل 2.0 مليار دولار لعام 2018.

وجاءت في المرتبة الرابعة المملكة العربية السعودية بنسبة 5.5٪ من جملة الصادرات، حيث ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 17.7 ٪ لتصـل قيمتها إلي 1.7 مليار دولار خلال عـام 2019 مقابل 1.4 مليار دولار لعام 2018.

وطبقًا للتكتلات الاقتصادية جاءت الدول العربية في المرتبة الأولى بنسبة 33.2٪ من جملة الصادرات تليها دول غرب أوروبا بنسبة 25.0٪ ثم دول شرق أوروبا بنسبة 13.3٪.

التوزيع النسبي لصادرات أهم الموانئ:

جاءت الإسكندرية في المرتبة الأولى بنسبة 28.7٪ من جملة الصادرات، يليها مطارات القاهرة بنسبة 20.5% ثم ميناء السويس بنسبة 15.4٪، ثم ميناء الدخيلة بنسبة 6.8٪، ثم ميناء دمياط بنسبة 6.1٪، وأخيرًا ميناء العاشر من رمضان الجاف بنسبة 4.3٪.

ثانيًا: الواردات

بلغ إجمالي قيمة واردات مصر 76.4 مليار دولار عام 2019، مقابل 81.9 مليار دولار عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 6.7٪.

انخفضت الواردات غير البترولية لتصل قيمتها 67.0 مليار دولار عام 2019 مقابل 70.0 مليار دولار لعام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 3.8٪.

انخفضت الواردات البترولية والكهرباء لتصل قيمتها 9.4 مليار دولار عام 2019 مقابل 12.3 مليار دولار لعام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 23.4٪.

1- تطور الواردات طبقًا لدرجة الاستخدام:

i. الأهمية النسبية للواردات تركزت الواردات المصرية طبقًا لدرجة الاستخدام خلال عام 2019 في السلع الوسيطة حيث بلغت نسبتها 35.7٪ من جملة الواردات المصرية.

ii. سجلت الواردات من السلع الوسيطة انخفاض بنسبة 11.0٪ لتصل قيمتها إلى 27.3 مليار دولار خلال عام 2019 مقابل 30.7 مليار دولار لعام 2018، كما سجلت الواردات من السلع الاستهلاكية غير المعمرة ارتفاع بنسبة 2.4٪ لتصل قيمتها إلى 14.3 مليار دولار خلال عام 2019 مقابل 14.0 مليار دولار لعام 2018.

2- أهم السلع التي انخفضت قيمة وارداتها تتمثل في:

بلغت قيمة حديد ومنتجات حديدية 5.6 مليار دولار عام 2019 مقابل 7.2 مليــار دولار لعام 2018 بنسبــة انخفاض قدرها 21.5٪.

بلغت قيمة غاز أويل سولار 3.8 مليار دولار عام 2019 مقابل 4.3 مليار دولار لعام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 11.3%.

بلغت قيمة لدائن ومصنوعاتها 3.3 مليار دولار عام 2019 مقابل 3.6 مليار دولار لعام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 7.0٪.

بلغت قيمة بترول خام 2.9 مليار دولار عام 2019 مقابل 3.5 مليار دولار لعام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 18.8 ٪.

التوزيع النسبي لأهم الدول المستورد منها:

جاءت في المرتبة الأولى الصين الشعبية بنسبة 15.0٪ من جملة الواردات، وحيث ارتفعت الواردات منها بنسبة 0.9٪ لتصل قيمتها إلى 11.7 مليار دولار خــلال عام 2019 مقابل 11.6 مليار دولار لعام 2018.

وكما جاءت في المرتبة الثانية المملكة العربية السعودية بنسبة 6.7٪ من جملة الواردات، وحيث انخفضت الواردات منها بنسبة 10.3٪ لتصل قيمتها إلى 5.1 مليار دولار خلال عام 2019 مقابل 5.7 مليار دولار لعام 2018.

كما جاءت في المرتبة الثالثة الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 6.5٪ من جمــلة الواردات، وحيث انخفضت الواردات منها بنسبة 8.4٪ لتصل قيمتها إلى 5.0 مليار دولار خلال عام 2019 مقابل 5.5 مليار دولار لعام 2018.

كما سجلت في المرتبة الرابعة المانيا بنسبة 5.5٪ من جملة الواردات، وحيث ارتفعت الواردات منها بنسبة 0.9 لتصـل قيمتها إلى 4.22 مليار دولار خلال عام 2019 مقابل 4.18 مليار دولار لعام 2018.وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت دول أسيا في المرتبة الأولي بنسبة 28.9٪ من جملة الواردات، تليها دول غرب أوروبا 24.1٪، ثم دول شرق أوروبا بنسبة 17.7٪

4- التوزيع النسبي لواردات أهم الموانئ:

جاء ميناء الإسكندرية في المرتبة الأولى بنسبة 39.2٪ من جملة الواردات ثم يليها ميناء الدخيلة بنسبة 16.9٪، ثم مطارات القــاهرة بنسبة 12.7٪، ثم ميناء دمياط بنسبة 10.1٪، ثم ميناء بورسعيد والعين السخنة بنسبة 7.5% لكل منهما.