مرشحو الإعادة في مهمة معقدة لحشد تأييد أبناء القبائل بأسوان

واصل مرشحو جولة الأعادة من انتخابات مجلس النواب في محافظة أسوان تحركاتهم بمختلف دوائر المحافظة، سعياً لحشد مزيد من التأييد، حيث يخوض 10 مرشحين الإعادة على 5 مقاعد فردية، في 4 دوائر انتخابية.

ففي الدائرة الأولى، وتشمل مركز ومدينة أسوان ومركز ومدينة دراو ومدينة أبوسمبل، والتي تشهد منافسة قوية بين 4 مرشحين على مقعدي الدائرة، فقد واصل مرشحو الإعادة جولاتهم المكوكية، للقاء كبار القبائل والعائلات، لطلب الدعم والتأييد، وقدموا وعوداً في حال الفوز، بأنه ستكون هناك لقاءات أخرى لعرض المطالب الجماهيرية والعمل على تنفيذها.

وشهدت الدائرة تحركات مكثفة للواء "أحمد صالح"، مرشح حزب "حماة الوطن"، واللواء "جودت عبد الجبار"، مرشح حزب "الشعب الجمهوري"، اللذين يخوضان معركة الإعادة في مواجهة مرشحين لحزب "مستقبل وطن"، وهما "جابر أبو خليل"، و"جلال أبو الحسن"، على دواوين شيوخ وكبار القبائل والعائلات فى مركز ومدينة أسوان، لكسب تأييدهم فى جولة الإعادة.

وفى الدائرة الثانية، ومقرها مركز ومدينة كوم امبو، واصل "خالد رضوان"، مرشح حزب "مستقبل وطن"، ومنافسه "نادر العمدة"، تحركاتهم بين قرى ونجوع وكفور الدائرة، لجذب تأييد أنصار المرشحين الخاسرين، وحشد أبناء القبائل التي خسر أبناؤها في الجولة الأولى.

وشهدت الدائرة الثالثة، ومقرها مركز ومدينة نصر النوبة، تحركات مكثفة من المرشحين المستقلين "أيمن فؤاد"، و"ياسين عبد الصبور"، اللذين قاما بجولة على الدواوين والجمعيات، لمقابلة أهالي قرى النوبة، سعياً لحشد تأييدهم للفوز بمقعد الدائرة.

ولم يختلف الحال كثيراً في الدائرة الرابعة، ومقرها مركز ومدينة إدفو، التي تشهد إعادة بين "علي البدري"، مرشح حزب "مستقبل وطن"، والدكتور "عبد الغفار الضيفي"، مرشح حزب "التجمع الوطني التقدمي".

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أسماء المرشحين الذين سيخوضون جولة الإعادة في أسوان، والتي تضم 4 دوائر انتخابية، حيث يخوض المنافسة 10 مرشحين للفوز بـ5 مقاعد فردية.

ففي الدائرة الأولى، يخوض الإعادة كل من اللواء "أحمد محمد صالح"، مرشح حزب "حماة الوطن"، واللواء "جودت عبد الجبار"، مرشح حزب "الشعب الجمهوري"، والنائب السابق "جابر أبو خليل"، مرشح حزب "مستقبل وطن"، و"جلال أبو الحسن"، مرشح حزب "مستقبل وطن".

وفي الدائرة الثانية، تقررت الإعادة بين "خالد رضوان"، مرشح حزب "مستقبل وطن"، و"نادر صلاح العمدة"، مستقل، بينما في الدائرة الثالثة، يخوض الإعادة كل من "أيمن فؤاد"، مستقل، والنائب بالمجلس المنقضي "ياسين عبد الصبور"، مستقل.

وفي الدائرة الرابعة، تجري الإعادة بين "علي البدري الملاوي"، مرشح حزب "مستقبل وطن"، والدكتور "عبد الغفار الضيفي"، مرشح حزب "التجمع الوطني التقدمي".