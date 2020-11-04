طوارئ في المدن والأحياء.. الدقهلية تنتهي من استعداداتها لانتخابات النواب

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن المحافظة انتهت من استعداداتها لانتخابات مجلس النواب، لافتًا إلى التشديد على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية حرصا على صحة المواطنين تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بشأن استعداد وجاهزية المحافظات لانتخابات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي، اليوم، مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، لمتابعة استعدادات المحافظة لخوض الانتخابات البرلمانية، بحضور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، واللواء عبدالقادر النوري، السكرتير العام للمحافظة، ومنال الغندور، السكرتير المساعد، وقيادات المرور والحماية المدنية والإسعاف.

وقال مختار إن هدفنا الرئيسي هو العمل الجاد بروح الفريق الواحد من أجل توفير المناخ الآمن والمناسب والملائم وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم داخل اللجان الانتخابية ومراكز التصويت على مستوى المحافظة، فضلا عن توفير الراحة للقائمين على سير العملية الانتخابية من المشرفين والمستشارين.

وأضاف أن الدقهلية تضم 10 لجان عامة، و 699 مركزا انتخابية، و 1426 لجنة فرعية، ويصل إجمالي عدد الناخبين إلى 4 ملايين و352 ألفا و87 ناخبا على مستوى المحافظة، وتجرى الانتخابات فى 10 دوائر انتخابية تضم جميع مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن و الأحياء إلى سرعة إتمام تجهيز المقار الانتخابية وإنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بها التى تضمن تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان أثناء سير الانتخابات، مشددا على رفع كفاءة المدارس "اللجان الانتخابية " وكفاءة النظافة سواء داخل اللجنة أو فى الشوارع المؤدية أليها، وكذلك القيام بحملات التطهير والتعقيم وتوفير المستلزمات الطبية والوقائية وتنظيم المقاعد ووضع علامات التباعد بين الناخبين لمنع التزاحم، والاهتمام بنظافة دورات المياه، وتركيب المظلات داخل أفنية المدارس، بالإضافة إلى توفير سيارات الإسعاف فى محيط اللجان، وأماكن لرجال الشرطة والقوات المسلحة لتأمين سير الانتخابات.