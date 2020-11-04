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إصابة طفلة بعيار ناري "طائش" في عينها خلال فرح بشبرا

كتب:

حسن صالح
03:58 م | الأربعاء 04 نوفمبر 2020
طلق ناري

طلق ناري

أصيبت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، برصاصة طائشة عن طريق الخطأ، أثناء وقوفها في شرفة منزلها بمدينة شبرا، حيث أصاب أحد الأعيرة النارية التي أطلقها بعض المعازيم في حفل عرس، الطفلة في عينها، وتم نقلها إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيق

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد محمد النجار، مأمور قسم أول شبرا الخيمة، إخطاراً بإصابة طفلة بطلق ناري في عينها اليسرى، أثر إطلاق عيار ناري "طائش" بأحد الأفراح، بالقرب من مسكنها، الكائن بدائرة القسم، أثناء وقوفها بشرفة المنزل.

جرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وتبين أنه نتيجة قيام أحد المعازيم بإطلاق عدد من الأعيرة النارية، استقر أحدها في عين المجني عليها.

وتم ضبط المتهم مرتكب الواقعة والسلاح المستخدم، وتحرير المحضر اللازم للعرض على الننيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

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