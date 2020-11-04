عاجل.. حملة "بايدن": نحن على طريق الفوز بالانتخابات

أعلن مدير حملة جو بايدن المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، أن بايدن سيستطيع حتى نهاية يوم الخميس دحر منافسه دونالد ترامب بحصد أغلبية أصوات أعضاء المجمع الانتخابي، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وأغلقت صناديق الاقتراع في عدد من الولايات أميركية في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية ومنافسه الديمقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وأظهرت النتائج التقديرية حتى الآن فوز ترامب في ولاية إنديانا وكنتاكي وأوكلاهوما وولاية وست فرجينيا، وتينيسي وأرنكساو وميسيسبي وألاباما وايومينغ وساوث داكوتا ونورث داكوتا وساوث كارولاينا وكنساس وولاية يوتاه، وولاية فلوريدا، وولاية أيداهو، وأهايو، وأيوا، ومونتانا، وتكساس.

بينما تشير النتائج إلى فوز بايدن في ولايات فيرجينيا وفيرمونت وديلاوير ونيوجيرسي، وماساتشوستس، وكونيتيكت، وإيلينوي ورود أيلاند ونيويورك، ونيو مكسيكو، وكولورادو ونيو مكسيكو، وكاليفورنيا، وولاية واشنطن، وأوريجون، وهاواي، ومينيسوتا، وأريزونا، وماين.