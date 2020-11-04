حملة بايدن: سيتحدث للأمريكيين الليلة.. وترامب سيواجه "هزيمة محرجة"

قالت مديرة حملة جو بايدن، إن المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية سيتحدث للأمريكيين الليلة، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وأشارت مديرة الحملة، في مؤتمر صحفي، إلى أن بايدن على طريق الفوز بالانتخابات، متابعة: "لدينا دعم كبير في صفوف الأمريكيين من أصول لاتينية، لم نتواصل بشكل مباشر مع حملة ترامب ونقوم بواجباتنا حتى اللحظة الأخيرة، وترامب سيواجه "هزيمة محرجة" في حال لجأ إلى المحكمة العليا".

وشددت حملة المرشح الديمقراطي على أنهم مستعدون لمواجهة أي نزاع قانوني بالنسبة للانتخابات في أي محكمة أمريكية.

وإجمالا، حصد بايدن حتى الساعة، حسب الأرقام المنشورة على موقع "فوكس نيوز"، أصوات 238 من أصل الأعضاء الـ538 في المجمع الانتخابي، مقابل 213 صوتا لدى ترامب.

وبناء على هذه الأرقام، سيبلغ عدد الأصوات التي تمكن بايدن من تأمينها في المجمع الانتخابي، 270 صوتا، في حال تحقيقه فوزا في ويسكونسن ونيفادا وميشيجان، ما سيعني انتصاره في الانتخابات.

وأغلقت صناديق الاقتراع في عدد من الولايات أمريكية في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية ومنافسه الديمقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وأظهرت النتائج التقديرية حتى الآن فوز ترامب في ولاية إنديانا وكنتاكي وأوكلاهوما وولاية وست فرجينيا، وتينيسي وأرنكساو وميسيسبي وألاباما وايومينغ وساوث داكوتا ونورث داكوتا وساوث كارولاينا وكنساس وولاية يوتاه، وولاية فلوريدا، وولاية أيداهو، وأهايو، وأيوا، ومونتانا، وتكساس.

بينما تشير النتائج إلى فوز بايدن في ولايات فيرجينيا وفيرمونت وديلاوير ونيوجيرسي، وماساتشوستس، وكونيتيكت، وإيلينوي ورود أيلاند ونيويورك، ونيو مكسيكو، وكولورادو ونيو مكسيكو، وكاليفورنيا، وولاية واشنطن، وأوريجون، وهاواي، ومينيسوتا، وأريزونا، وماين.