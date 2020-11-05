حظك اليوم الخميس 5-11-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يحرص محبي علم الفلك على مطالعة الحظ اليومي الخاص بهم، وتنقسم مجموعات الأبراج إلى 4 مجموعات وهي "أبراج مائية، أبراج ترابية، أبراج نارية، أبراج هوائية"، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك ألا تدع الذكريات الحزينة تضغط على أعصابك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر اليوم معاكس وقد يصيبك بالضجر فلا تدع شعورك بالملل يجعلك تهدم روابط متينة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة جومانا مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. يمدك الفلك اليوم بكل الطاقة والحماس والرغبة في الانفتاح.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثالث يجعلك تهتم بجذورك العائلية وقد تجمعك أيضا بالأحباب أوقات حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلادها 16 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل المال وقد تنجح اليوم في إدارة الأمور المالية والمهنية إذا اعتنيت بحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك أن تنتبه لعلاقتك بمن حولك وتحكّم في انفعالاتك كي لا تندم.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في برجك يمهد أمامك الطريق للصعود والتقدم.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

اليوم تبدو مبادرا وساحرا ويساعدك الفلك على التعبير عن مشاعرك باتزان.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تتجنب الزهو بنفسك وعليك أن تعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الشمس في مربع برجك تدفعك لمراجعة الماضي واستخلاص الحكمة من خبراتك

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

اليوم تمنحك الأفلاك كل القدرة على أن تجعل صوتك مسموعا.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

وجود القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك على الاقتراب من الأحباب والأصدقاء وتستطيع التحكّم في انفعالاتك وتجد راحتك مع الأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك بأن تجتهد وأن تعطي انطباعا جيدا لتغير أي صورة خاطئة عنك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

كن مستعدا لمعالجة أمور عائلية أو شخصية وتجنب الصدام مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

يحالفك الحظ وتجتهد وترشدك بصيرتك للاتجاه المثمر الذي يعود عليك بالفائدة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يعدك بكل ما تحلم به من طاقة وقوة ساحرة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان سامو زين، ويوافق تاريخ ميلاده 10 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات والوقت مثالي كي تتقدم بثقة وتحقق مكسبا وفائدة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في وضع داعم ويساعدانك أن تستقبل المشكلات بموضوعية وتكسب بسبب مرونتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة علا غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتذكر اليوم أن التواجد وسط جماعة يتطلب منك تفهما وتعاونا معهم، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا لا تتسرع في أقوال جارحة توجهها لشريك حياتك وانتبه للعواقب الوخيمة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمنحك كل الطاقة التي تسمح لك بالانطلاق في كل اتجاه.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. فينوس وعطارد داعمان ويساعدانك أن تؤثر فيمن حولك وتلفت إليك الأنظار.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدعمك اليوم ويساعدك أن تستدعي قوتك الداخلية وأن تخطط جيدا كي تزول العراقيل من طريقك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يمدك بكل الإصرار لإنقاذ علاقة عاطفية من الضياع.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو النجمة العالمية باريس هيلتون، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.