عضوة بـ"الجمهوري" الأمريكي تدعم ترامب: يلمس ما يشعر به المواطنون

قالت نيكول نيكوستاكس مرشحة الكونجرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، إنه تحت حكم شخص من الحزب الديمقراطي ارتفع معدل الجريمة وانخفض مستوى المعيشة وشهدنا استمرارا في ارتفاع الضرائب أثناء حكم دي بلاسيو، وشددت على ضرورة عودة الأمور في يد الحزب الجمهوري.

وأضافت "نيكوستاكس"، خلال حوارها على شاشة "صدى البلد"، أثناء تغطية الانتخابات الأمريكية 2020، أن الحزب الجمهوري يمتلك ممثلين في واشنطن وجميعهم يتخذون اتجاها واحدا فهم يحافظون على القيم العائلية ويتابعون ويلمسون ما يشعر به المواطن الأمريكي.

وأوضحت مرشحة الكونجرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، أنه لا يستطيع أحد من الديمقراطيين والجمهوريين معرفة كيف وصل لنا وباء فيروس كورونا والرئيس الأمريكي ترامب اتخذت إجراءات الغلق والسفر من وإلى الصين، مضينا قدما لمواجهة كورونا ونعمل على التأكد من وجود تطعيم وتوفير العلاج ونتأكد حاليا من توفير الموارد والمستلزمات الطبية".

وتابعت: "نحن في حاجة إلى العمل مع الرئيس ترامب للقيام بتحسين مستوى المعيشة وخفض الضرائب، ونجح ترامب في تحقيق أقل معدل بطالة في التاريخ خاصة للأقليات والسيدات لذلك علينا العودة لهذا المستوى مجددا، الولايات المتحدة الأمريكية لديها الكثير لجعلها فريدة مرة أخرى".