في 24 ساعة: ترامب من الاحتفال بالفوز إلى التشكيك في نتائج الانتخابات

قبل ساعات قليلة من الآن، كان يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاحتفال بفوزه في السباق الرئاسي، قائلا "الحقيقة أننا فزنا بالانتخابات"، ولكن لم يعلم أن الساعات المقبلة تحمل له مفاجآت غير سارة، مع تقدم منافسه الديمقراطى جو بايدن الذي أصبح على بعد خطوات قليلة من منصب رئيس الولايات المتحدة الـ 46.

من الفوز إلى التشكيك في نتائج فرز الأصوات، رحلة قصيرة قطعها دونالد ترامب بعد النتائج القياسية التي حققها منافسه جو بايدن، حاصدا 248 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، مقابل 214 صوتا حصدها ترامب، ليكون الفارق بينهما كبيرا يتطلب معجزة حتى يستطيع الرئيس المنتهية ولايته الإمساك بزمام الأمور مرة أخرى.

وأكد ترامب أكثر من مرة عبر حسابه على "تويتر"، الذي شهد شكر الأمريكيين على تصويتهم له ودعوتهم للاحتفال بالفوز، وجود شبهة تزوير في الانتخابات داخل الولايات التي كان يتصدر نتائجها بعد ظهور "بطاقات انتخابية مفاجأة" على حد تعبيره، وإن النتائج بدأت تتغير بطريقة غريبة في إشارة إلى تزوير نتائج التصويت عبر البريد، وقبلها ندد في تغريدة بما وصفه محاولة لـ "سرقة الانتخابات".

ومع استمرار فرز الأصوات التي جاءت لصالح منافسه الديمقراطي بايدن، وجد ترامب أن الكفة تميل إلى منافسه بصورة "تثير الريبة"، متابعا: "أنهم يعملون جاهدين لإخفاء 500 ألف صوت أتقدم بها في بنسلفانيا بأسرع وقت ممكن، مثلما حدث في ميشيجان وغيرها من الولايات".

وبدأت حملة ترامب في اتخاذ إجراءات توقف حسم الأصوات لصالح بايدن في عدد من الولايات، وجمع أموال تبرعات للحصول على موارد لتشن معارك قانونية ضد نتائج الانتخابات، وأرسلت الحملة ترامب 6 رسائل بريد إلكتروني إلى أنصاره، تطلب تبرعات مالية، وحملت الرسائل كلمة من ترامب قال فيها: "مثلما توقعت منذ البداية، تؤدي بطاقات الاقتراع بالبريد إلى فوضى كما لم تشهدها من قبل، بوضوح وبساطة".وطالبت الحملة بإعادة فرز أصوات في عدد من الولايات منها ولايتي بنسلفانيا، وويسكونسون، التي فاز فيها المرشح الديمقراطي بـ 10 أصوات، وقال بيل ستيبين رئيس حملة ترامب في بيان صحفي: "لقد تم تسجيل مخالفات غير قانونية في مقاطعات عدة من ويسكونسون ما يثير الشكوك حول مصداقية النتائج، إن الرئيس على عتبة تقديم طلب لإعادة فرز الأصوات وسنقوم بذلك فورا".كما رفعت الحملة دعوى قضائية إلى لوقف فرز الأصوات في ولاية ميشيجان، حيث تعتبر من الولايات المتأرجحة التي تلعب نتائج التصويت فيها دورا خاصا في الانتخابات الرئاسية، وتتضمن للفائز 16 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، ولكن تذهب المؤشرات الأولية إلى تقدم بايدن بـ 49.8 % من الأصوات.