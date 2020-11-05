فيديو.. وزير الدفاع يعود لأرض الوطن بعد زيارة رسمية للبرتغال

عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والوفد المرافق له بعد انتهاء زيارته الرسمية على مدار اليومين الماضيين إلى جمهورية البرتغال.

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية، واستعراض "حرس الشرف"، وعزفت الموسيقى العسكرية النشيد الوطني لكلا البلدين الصديقين.

وأجرى "القائد العام"، خلال الزيارة، جلسة مباحثات مع جواو جوميز، وزير الدفاع البرتغالي، بحثا خلالها علاقات التعاون على الصعيد العسكري، وسبل دعمها بما يحقق مصالح البلدين.

وأشاد وزيرا دفاع البلدين بالعلاقات "المصرية البرتغالية"، ومدى توافق الرؤي بين البلدين حول مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب وزير الدفاع البرتغالي عن سعادته بتلك الزيارة، نظراً لما تمثله مصر من أهمية استراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط.

واستمع الفريق أول محمد زكي، خلال الزيارة، إلى عرض تقديمي من رئيس اتحاد الصناعات العسكرية البرتغالية، بحضور وزير الدفاع البرتغالي، أوضح خلاله إمكانيات قطاع الصناعات الدفاعية البرتغالي، كما تم بحث سبل تعميق التعاون بين البلدين في مجال التصنيع المشترك، وتبادل الخبرات العلمية والتكنولوجية.

كما زار "القائد العام" قاعدة لشبونة البحرية البرتغالية، واستمع لعرض تقديمي عن إمكانيات القاعدة، والطرازات العاملة فيها.

وفي ختام الزيارة، أعرب الفريق أول محمد زكي عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون مع جمهورية البرتغال، لا سيما في المجال العسكري، معرباً عن تطلعه لاستمرار الشراكة العسكرية الوثيقة بين البلدين.

حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والبرتغالية.