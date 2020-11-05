بفكر ورؤى جديدة.. أجندة خاصة لتنسيقية شباب الأحزاب بـ"الشيوخ والنواب"

آمال وطموحات عديدة ينتظرها المواطن المصري من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأعضائها وما يمتلكون من جهد ورؤى وفكر جديد، وذلك من أجل تحقيق وتلبية طموحاتهم، حيث تمكنت التنسيقية من حصد عدد من المقاعد البرلمانية سواء في مجلس الشيوخ، أو عن المرحلة الأولى من انتخابات النواب حتى الآن.

وتستعرض "الوطن"، في السطور التالية الأجندة الخاصة لعدد من أعضاء التنسيقية بغرفتي البرلمان سواء بمجلس الشيوخ أو النواب.

سها: ضحايا الطلاق الغائب وملف المرأة من أولوياتي

قالت سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملفات محو الأمية وقانون الأحوال الشخصية والاستثمار الأجنبي على رأس أولوياتها واجندتها الخاصة في مجلس الشيوخ.

وأضافت سها، لـ"الوطن"، أنها تريد تبني مشروع جاد لمحو الأمية، يكون على غرار قانون التأمين الصحي الشامل، متابعة ان ملف المرأة بشكل عام من أولوياتها، خاصة فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، والسيدات ضحايا الطلاق الغائب، وأيضًا حقوق اللاتي يتجاوزن سن الحضانة.

وأشارت إلى أنه من الضروري دراسة شكل وطبيعة السوق الأوروبي وفهمه جيدًا، وذلك من أجل امكانية تصدير العمالة المصرية بالخارجة.

نجاتي: تبسيط الإجراءات الضريبية على رأس أولوياتي

وقال أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه سيعمل على ملف المحليات لأنه من القوانين المتعلقة بالاختصاصات الرئيسية لمجلس الشيوخ، مؤكدًا أهمية انتخابات المحليات كأحد الدعائم الرئيسية للدولة.

وأضاف نجاتي، لـ"الوطن"، أن تبسيط الإجراءات الضريبية على رأس أجندته الخاصة في مجلس الشيوخ، مؤكدًا ضرورة معالجة التشوهات الطاردة للاستثمار، والتي تخيف المستثمر المحلي.

وأشار إلى ضرورة تناول قانون الجمعيات الأهلية والإجراءات الخاصة بتسهيل عمل الجمعيات التنموية، بالإضافة إلى البرامج الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية مثل الأيتام والمرأة المُعيلة وكذلك المصابين وأسر الشهداء.

علاء عصام: التنمية الثقافية هي حصانة الشباب من الأفكار المتطرفة

وقال علاء عصام، الفائز بعضوية مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أجندته الخاصة ستتناول القوانين القوانين المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، والتي تحمي العامل والفلاح المصري وتعطيهم الحقوق الكاملة.

وأضاف عصام، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الحق في عدد ساعات عمل لايزيد على 8 ساعات وفي حال الزيادة يكون بمقابل مادي، مشددًا على ضرورة مواجهة كل أشكال الفصل التعسفي.

وأشار إلى ضرورة تفعيل قانون الضرائب التصاعدية وتقسيم الفئات إلى شرائح يتم ربطها بحجم التكلفة وعائد الإنتاج، فضلًا عن أهمية تفعيل قانون ضرائب على أرباح البورصة.

وطالب علاء عصام بضرورة تعمير المناطق الجديدة، وإنشاء مدن صناعية جديدة بتسهيلات ضريبية، ومنح رجال الأعمال والمستثمرين أراضي بأسعار مناسبة وأقساط طويلة الأجل، فضلًا عن "زيرو ضرايب لفترة محدودة" على حد قوله.

وأكد أن القوانين المتعلقة بالتنمية الثقافية على رأس أولوياته، مع ضرورة زيادة نسبة الإنفاق على وزارة الثقافة والأنشطة الثقافية، موضحًا أن التنمية الثقافية هي الحصانة الحقيقية للشباب والمواطن المصري من الأفكار المتطرفة والإرهابية، وحرب الشائعات.