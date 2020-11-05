يتضمن 9 بنود.. إجراءات يجب اتباعها قبل التوقيع على عقد بيع شقة

قد يقع البعض في خطأ التوقيع على عقد بيع أو شراء منتج ما أو مكان دون التأكد من صحة هذا العقد بداية من الصيغة وحتى البنود، وهو ما توفره "الوطن" لقرائها من خلال تقديم صيغة عدد من العقود ومنها عقد بيع شقة.

ووفقا للدكتور عادل عامر، أستاذ في الحقوق وخبير القانون العام، فإنه لا يعترف ولا يعتد بعقد شقة إلا بعد حصوله على صحة ونفاذ من المحكمة، وأنه يتوجب على المشتري قبل الشروع في العقد الجديد الاطلاع على عقد الملكية من البائع والتأكد من هذا الشرط.

وأضاف عامر لـ"الوطن"، أنه لا يؤخذ بوصل المياه أو الكهرباء للتأكد من ملكية الشقة وأنها لا تصلح إلا في حالة تغير محل إقامة فقط ولكن في حالة بيع شقة أو شراء لا يعول عليه.

ونصح أستاذ القانون العام، بضرورة الاطلاع على رخصة البناء للوحدة السكنية حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية ويضطر إلى اللجوء للتصالح في مخالفات البناء.

وتستعرض "الوطن" نموذج عقد بيع شقة وفقا للمادة 131 مدني:

صيغة عقد بيع شقة

أنه في يوم الموافق / /

تم تحرير هذا العقد بين كل من :

1- السيد/ مصري الجنسية مقيم برقم

قسم محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدني

( طرف أول )

2- السيد/ مصري الجنسية مقيم برقم

قسم محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدنى

( طرف ثان )

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

(البند الأول) باع الطرف الأول للطرف الثاني وحدة سكنية في العقار الذي سوف يشيده الطرف الأول على الأرض الفضاء الكائنة.. وسوف تتكون الوحدة المبيعة من… وتقع فى الطابق… بالناحية البحرية الغربية وتبلغ مساحتها… مترا مربعا والمحددة على الرسومات الهندسية وموقعا عليها من الطرفين ومحددة بالمحاور أرقام.

(البند الثاني) يتم الشطب بمعرفة الطرف الأول على النحو التالي:

البياض … الأرضيات .. الحمام …. المطبخ …. أعمال الكهرباء ….

(البند الثالث) تم هذا البيع لقاء ثمن قدره …. فقط …. دفع منه الطرف الثاني مبلغ … فقط …. عند التوقيع على هذا العقد، ويلتزم بدفع مبلغ فقط … عند الاستلام ، والباقي وقدره …. فقط …. بعد ستة أشهر من تاريخ الاستلام.

(البند الرابع) يلتزم الطرف الأول بتسليم المبيع خلال أجل أقصاه / / كامل المرافق والتشطيب وتوصيلات الإنارة والمياه .

(البند الخامس) يخضع الطرف الثاني للأحكام القانونية المقررة بصدد ملكية الطبقات .

(البند السادس) لا يجوز للطرف الثاني بعد تسلمه المبيع، إجراء تعديل فى الواجهة أو المساس بالأعمدة الخرسانية الداخلية أو فتح مطلات جديدة وإلا التزم برد الشيء لأصله مع تعويض أعضاء اتحاد الملاك عما يترتب على فعله من ضرر بالعقار.

(البند السابع) ليس للطرف الثاني المطالبة بالشفعة فى وحدات العقار الأخرى عند بيعها.

(البند الثامن) يعتبر عنوان كل طرف المبين قرين اسمه موطنا مختارا بصدد تنفيذ هذا العقد ما لم ميتم الإخطار كتابة بتغيره.

(البند التاسع) حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

(الطرف الأول) (الطرف الثانى)