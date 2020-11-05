عاجل.. بايدن: نحارب من أجل احتساب كل صوت في البلاد

طالب المرشح الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية جو بايدن، بالتبرع لحملة قانونية لحماية الانتخابات، قائلا: "نحارب من أجل احتساب كل صوت في البلاد"، وذلك وفقا لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

أظهرت عمليات رصد النتائج الأولية، تمكن المرشح الديمقراطي جو بايدن، من تقليص الفارق بشدة مع الرئيس دونالد ترامب في ولاية جورجيا الحاسمة، حيث يتقدم ترامب بأقل بأقل من 0.03% من إجمالي الأصوات.

وحصل ترامب حتى الآن، على 49.5 أي 2.436.420 صوتا من إجمالي أصوات جورجيا، بعد فرز 99 في المئة، بينما حصل بايدن على 49.3 في المئة أي 2.423.595 صوتا، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

يقف المرشح الديمقراطي جو بايدن، على بعد خطوات قليلة من حسم انتخابات الرئاسة الأمريكية لصالحه، بعد حصوله على 264 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، حيث يتبقى له 6 أصوات فقط على الـ270 التي تضمن له الفوز في الانتخابات، وتعتبر ولاية نيفادا التي تمتلك 7 من أصوات المجمع، هي البوابة أمام بايدن للعبور إلى البيت الأبيض.

وفي الوقت ذاته، تعتبر نيفادا هي الفرصة الأخيرة أمام الرئيس المنتهية ولايته ترامب، في تغيير ميل كفة الانتخابات لصالحه في الوقت الأخير، حيث لم يحصل سوى على 214 من أصوات المجمع الانتخابي، ومع حساب أصوات الولايات التي يتقدم فيها التصويت لصالحه منها بنسلفانيا بـ20، جورجيا بـ16، وكارولاينا الشمالية 15 صوتا، بالإضافة إلى 3 أصوات في آلاسكا، والتي يقدر مجموعها بـ 54 صوتا، وهى ليست كافية للحصول على الـ 270 صوتا، مما يجعله في حاجة إلى أصوات نيفادا الـ 7.