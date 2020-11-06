القبض على سائق سيارة دهست سيدتين وفرت هاربة بالغردقة

تمكنت مباحث الغردقة من إلقاء القبض على سائق سيارة ملاكي، دهست سيدتين بشارع الحجاز، وفر هاربا بالغردقة، وجارى التحقيقات والعرض على الجهات المختصة.

وحددت مباحث مرور البحر الأحمر موقع السيارة الهاربة عن طريق كاميرات المراقبة، وأسفرت جهود البحث إلى مكان السيارة وتم إعداد الأكمنة الثابتة وتم إلقاء القبض على سائق السيارة ويدعى حسين رجب، 39 عاما، ويعمل سائقا عليها، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطار بأن سيارة مجهولة دهست سيدتين أثناء عبورهما شارع الحجاز بالغردقة وفرت هاربة وتم نقل إحداهما إلى أحد المستشفيات الخاصة القريبة من موقع الحادث بالغردقة وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.

وأمر اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن البحر الأحمر بتكثيف الجهود وسرعة إلقاء القبض على سائق السيارة الهاربة وتم تحديد فريق بحث تحت إشراف اللواء خالد عبد الهادي مدير المباحث والذى وجه بتفريغ كاميرات المراقبة وتمكنت إدارة مرور البحر الأحمر من تحديد هوية سائق السيارة الهاربة البيضاء اللون وبالتنسيق مع مباحث الغردقة وإعداد الأكمنة تم إلقاء القبض على السائق و يدعي حسين رجب 39 عاما.

كان تداول فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لسيارة تدهس سيدة أثناء عبوره شارع الحجاز بالغردقة برفقتها سيدة أخرى وفرت هاربة.

وعلى الفور استدعاء سيارة إسعاف لنقل المصابة وتدعي جملات مملوك شحاته 51 سنة، إلى أحد المستشفيات الخاصة القريبة من موقع الحادث لتلقي العلاج اللازم، بينما لم تصب السيدة الأخرى وتم عمل محضر بالواقعة.

وأكد مصدر طبي أن السيدة أصيبت بكسر في الجمجمة واشتباه في الارتجاج بالمخ وتم حجزها بالعناية المركزة لتلقي العلاج اللازم.

وكثفت مباحث مرور البحر الأحمر جهودها بالتنسيق مع ضباط مباحث الغردقة َوتم القبض على مالك السيارة الهاربة والتي ظهرت في مقطع الفيديو أنها بيضاء اللون وكانت متجهة بسرعة جنونية في شارع الحجاز في طريقها إلى جنوب مدينة الغردقة.