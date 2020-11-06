عاجل.. الفرق بين بايدن وترامب يتقلص في جورجيا إلى 0.01%

تراجع تقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية جورجيا مع تواصل فرز الأصوات في الولاية، إلى أقل من 2000 صوت، ما زال ترامب متقدم بـ 1267 صوتا.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية لدى الولاية ما يقرب من 16 ألف بطاقة اقتراع يتم فرزها.

​من جانبه، قال مركز إديسون للأبحاث إنه بعد فرز 99 % من الأصوات في ولاية جورجيا الحاسمة، حصل ترامب على 49.39 % من الأصوات مقابل 49.37 % لبايدن.

كما تراجع تفوق ترامب في ولاية بنسلفانيا إلى حوالي 50 ألف صوت حتى الساعة 9 مساء، وأعلن مركز إديسون، في وقت سابق، إن المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، قلص الفارق مع الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا إلى أقل من 0.1 في المئة، إذ حصل ترامب على 49.9 % وبايدن على 48.9 %.

وجرت، يوم الثلاثاء الماضي، عمليات الاقتراع المباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون شخص بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي اقتضتها متطلبات جائحة فيروس كورونا.

وتشير النتائج الأولية إلى اقتراب المرشح الديمقراطي جو بايدن من الفوز، فقد حطم بايدن،الرقم القياسي بحصده أكبر عدد من الأصوات يحصل عليه مرشح رئاسي في التاريخ الأمريكي.

وأكد "ترامب"، أن الانتخابات الأمريكية تشهد تزويرا واضحا، حيث قال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، "أوقفوا التزوير"، وذلك تزامنا مع تقديم عدد من الطعون القضائية في عدد الولايات، وفقا لما قاله في وقت سابق: "سنطعن بنتائج كل الولايات التي فاز بها بايدن مؤخرا بسبب التلاعب بأصوات الناخبين والتلاعب بالانتخابات في الولايات".

وبالرغم من تقدم ترامب في ولاية بنسلفانيا إلا أنها طالبت المحكمة العليا للولايات المتحدة للتدخل في قضية معلقة تطعن في قرار المحكمة الذي سمح بفرز الأصوات عبر البريد بعد يوم الانتخابات، وهي الأصوات التي قد تغير النتيجة لصالح بايدن، وفي ولاية نيفادا، رفع ترامب والحزب الجمهوري دعوى قضائية ضد أمين سجل مقاطعة كلارك للطعن في عمليته لمراقبة معالجة الاقتراع واستخدام برامج الذكاء الاصطناعي للتحقق من التوقيعات على بطاقات الاقتراع عبر البريد.

أما في جورجيا رفعت ترامب والحزب الجمهوري، دعوى قضائية بعد أن شهد أحد مراقبي الاقتراع التابع للحزب "فرز أصوات لم تتم معالجتها بشكل صحيح على ما يبدو، إذ اختلطت بمجموعة أخرى من بطاقات تم فرزها بالفعل"، وطالبت من قاض في جورجيا أن يصدر أمرا بفصل بطاقات الاقتراع التي تصل متأخرة وحجزها كي لا تُحصي.

وفي ولاية ميشيجان، التي حسمها بايدن، رفعت حملة ترامب دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات على مستوى الولاية حتى يتم منح مسؤولي الحملة إمكانية الوصول لمراقبة بطاقات الاقتراع عبر البريد التي يتم ففتحها وفرزها"، ولكن خسرت الدعوى القضائية وتم رفضها.