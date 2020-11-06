مقتل سائق على يد شقيقين في مشاجرة بدار السلام.. والنيابة تصرح بالدفن

لقي سائق مصرعة أمس، إثر اصابته بطلق ناري في الصدر على يد شقيقين في دائرة قسم شرطة دار السلام، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي للتشريح؛ لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط المتهمين، واستعجلت تقرير الصفة التشريحية، لبيان سبب وفاه المجني عليه.

وتلقى مأمور قسم شرطة دار السلام بلاغا من الأهالي، بوقوع مشاجرة في شارع حسنين دسوقي بدائرة القسم وسقوط قتيل، وبالانتقال والفحص تبين العثور علي جثة شخص يدعى محمد جمال، 28 عاما، سائق، مقيم بشارع فايدة كامل، وبالفحص تبين إصابته بطلق ناري في الصدر، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وتوصلت التحقيقات بأنه في أثناء ذهاب المجني عليه لكي يقابل عمه لاستلام السيارة التي يعمل عليها سائقا، وبمجرد وصولة الي منزل عمه، شاهده يتشاجر مع شقيقين "أ. ب" 24 عاما، وشقيقة "إ. ب"، 22 عاما، وبالذهاب إليه ظن أحد المتهمين أنه حضر للتشاجر معهما دفاعا عن عمه، فأطلق طلق خرطوش من بندقية كان يحملها فأصابه في الصدر؛ فسقط على الأرض وسط بركة من الدماء، وتوفي في الحال، وتمكن المتهمين من الهرب.

وعقب تقنين الإجراءات، ضبط المتهمين وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات وأقوال الشهود، اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا أن مشاجرة نشبت بينهما وبين عم المجني عليه بسبب خلافات الجيرة، وأنه في أثناء المشاجرة شاهد أحدهما المجني عليه، نجل شقيق جارهما، فاعتقد أنه جاء لمساندة عمه في التشاجر معهما، فأطلق أحدهما طلق خرطوش من بندقية.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجار عرض المتهمين على النيابة العامة.