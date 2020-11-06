تصل إلى الحبس.. 4 عقوبات ينتظرها سارق التيار الكهربائي

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن مجموعة من العقوبات ينتظرها سارقي التيار الكهربائي، في ظل انتشار الحملات المكبرة التي دشتنها الإدارة العامة لشرطة الكهرباء على مستوى الجمهورية، لضبط سرقة التيار لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي العقوبات التي ينتظرها سارق التيار الكهربائي:

عقوبات سرقة التيار الكهربائي

1 - يتم مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوي ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهر كحد أقصى.

2 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

3 - في حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

4 - فى جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

العائد من محاضر التيار الكهربائي

وكان أعلن الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن متوسط المبالغ المالية المحصلة من محاضر سرقة الكهرباء تصل إلى ملياري جنيه سنويًا، مضيفًا أن هناك جهتين لتحرير هذه المحاضر، أولها مباحث الكهرباء والثانية القيادات الممنوحة حق الضبطية القضائية في شركات توزيع الكهرباء.

وأضاف "حمزة"، أن سرقات الكهرباء تؤثر على الشبكات نتيجة للوصلات غير المطابقة للمواصفات، فضلا عن التحميل على الشبكات، بصورة غير فنية.

وتكثف شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الادارة العامة لشرطة الكهرباء حملات يومية لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي للتهرب من سداد قيمة الاستهلاك الفعلي.