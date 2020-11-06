الأوقاف تفتتح 16 مسجدا في 8 محافظات اليوم وارتفاع العدد لـ444

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم، 16 مسجدًا في ثمانِ محافظات وهم: "دمياط والجيزة والمنوفية والغربية والوادي الجديد وكفر الشيخ وبني سويف وقنا"، في إطار عمليات الإحلال والتجديد التي تقوم بها الوزارة.

وأكدت الوزارة، أن إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى اليوم 444 مسجدًا.

والمساجد التي سيتم افتتاحها اليوم هي:

1- مسجد الغابات بمديرية أوقاف قنا.

2- مسجد عباد الرحمن بمديرية أوقاف بني سويف.

3- مسجد التوحيد بمديرية أوقاف بني سويف.

4- مسجد الحصري بمديرية أوقاف الوادي الجديد.

5- مسجد الرحمن الرحيم بمديرية أوقاف كفر الشيخ.

6- مسجد أبو عبد الله بمديرية أوقاف كفر الشيخ.

7- مسجد العزيز بمديرية أوقاف الجيزة.

8- مسجد الرحمة والمغفرة بمديرية أوقاف الجيزة.

9- مسجد النخيل بمديرية أوقاف دمياط.

10- مسجد رياض الجنة بمديرية أوقاف دمياط.

11- مسجد الشهيد بمديرية أوقاف دمياط.

12- مسجد الرضوان بمديرية أوقاف دمياط.

13- مسجد الرحمن بمديرية أوقاف دمياط.

14- مسجد الحكمة بمديرية أوقاف دمياط.

15- مسجد عمر بن الخطاب بمديرية أوقاف دمياط.

16- مسجد سيدي عبد المجيد بمديرية أوقاف دمياط.

وكان أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن ما تم إنجازه في عمارة المساجد في ست سنوات بناءً جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا أو فرشًا أوصيانةً غير مسبوق في تاريخ مصر.

وأوضح أنه في مجال اهتمام وزارة الأوقاف بعمارة بيوت الله مبنى ومعنى، ووفاء برسالتنا في عمارة بيوت الله فإن إجمالي ما تم إنفاقه على إحلال وتجديد وصيانة وترميم المساجد في الفترة من يوليه 2013م حتى ديسمبر 2019م، بلغ 2 مليار و388 مليون و221 ألف جنيه، لإحلال وتجديد وصيانة وترميم 3183 مسجدًا.

وبلغ ما تم إنفاقه على فرش المساجد في تلك الفترة 383 مليون جنيه، لفرش 8133 مسجدًا، وبذلك يكون إجمالي ماتم صرفه على إحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد 2 مليار و771 مليون و221 ألف جنيه.

بينما بلغ إجمالي ما تم صرفه من المساعدات النقدية والعينية والقرض الحسن وصكوك الأضاحي وتحقيق شروط الواقفين في الفترة نفسها، ما يزيد على المليار ونصف المليار جنيه من الموارد الذاتية للوزارة.