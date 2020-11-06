 ضبط 169 قطعة سلاح و224 قضية مخدرات وتنفيذ 76567 حكم 

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 169 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 152متهم).. وذلك على النحو التالى:

( 1) رشاش برتا

(14) بندقية آلية .

(24) بندقية خرطوش.

(7) طبنجات .

(123) فرد محلى.

(406) طلقة مختلفة الأعيرة.

(25) خزينة متنوعة .

(197) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (76567) حكم قضائى متنوع بإجمالى (5985) محكوم عليه ، وذلك على النحو التالى:

(336) حكم جناية.

(22529) حكم حبس جزئى.

(4348) حكم حبس مستأنف.

(39100) حكم غرامة.

(10254) حكم مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (224) قضية مخدرات بحوزة (246)متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (37٫765 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (85٫590 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (2٫769 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (877 جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت (1٫235 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (49 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (575 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (231 جرام).

عدد (20273) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (41) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (20) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (278) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (21006) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (70) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (6) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.