طقس غدا السبت.. بارد ليلا وأمطار خفيفة على القاهرة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد توقعات حالة الطقس غدًا السبت 7 نوفمبر، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وكذلك السواحل الشمالية والغربية، ومعتدل على السواحل الشرقية والتي تشهد رياحا معتدلة.

كما يسود طقس معتدل على جنوب سيناء، وكذلك شمال وجنوب الصعيد مع وجود رياح معتدلة على تلك المناطق.

أما ليلا، فتشهد مناطق القاهرة الكبري والوجه البحري طقسا مائلا للبرودة على السواحل الشمالية لطيفا على جنوب سيناء، باردا على شمال الصعيد مائلا للبرودة على جنوب الصعيد.

وعن فرص هطول الأمطار، تشهد القاهرة الكبري أمطارا خفيفة على بعض المناطق وخفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، من شمال الوجه البحري وأمطارا متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 23 17

الإسكندرية 22 18

وداي النطرون 21 17

طنطا 22 18

شبين الكوم 23 18

دمنهور 21 19

بلطيم 21 19

مطروح 21 19

السلوم 22 17

سيوة 23 13

بورسعيد 24 17

دمياط 22 19

الزقازيق 25 19

المنصورة 22 19

الإسماعيلية 26 16

السويس 24 19

العريش 24 16

رفح 24 17

رأس سدر 24 18

نخل 23 12

نويبع 27 20

طابا 24 17

كاترين 18 08

الطور 26 19

شرم الشيخ 26 22

الغردقة 28 21

مرسى علم 29 22

الفيوم 25 18

بني سويف 25 18

المنيا 25 17

أسيوط 26 17

سوهاج 27 18

قنا 27 18

الأقصر 27 17

أسوان 28 20

إدفو 27 19

أبوسمبل 27 20

الوادي الجديد 29 14

شلاتين 31 22

أبورماد 28 24

حلايب 29 25

رأس حدرية 30 24