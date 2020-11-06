مصرع شقيقين وإصابة والدتهما في مشاجرة بسبب الميراث بالدقهلية

لقي شقيقان مصرعهما، اليوم، وأصيبت والدتهما بإصابات خطيرة، في مشاجرة مع أبناء عمومتهم بسبب الخلاف علي الميراث وملكية أرض زراعية.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث، بورود إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بوقوع مشاجرة داخل أرض زراعية بقرية " ديو الوسطي" دائرة المركز ووجود قتلي ومصابين .

انتقلت مباحث مركز السنبلاوين إلي مكان الواقعة، وتبين مصرع كل من "ح.ا.م" 45 عامًا، وشقيقته، 37 عامًا، وإصابة والدتهما، وتم نقلهم إلي مستشفى السنبلاوين المركزي، وإيداع الجثتين مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وأكد شهود العيان، أن خلافات امتدت علي مدار 10 سنوات بين أبناء العمومة بسبب الميراث وكل فترة تتجدد الخلافات والاعتداءات فيما بينهم ويوم الواقعة نزل الشقيقان والأم للأرض وفوجئوا بعمهم وأولاد عمهم يعتدون عليهم بالضرب بالآلات الحادة وتطورت المشاجرة الى وفاة الشقيقين وإصابة أمهما وهروب العم وأبنائه.

وأوضح الشهود أن مشاكل بدأت بين الطرفين منذ فترة وقاما بفصل قطعة أرض مختلفين عليها بالطوب وتجددت منذ عدة أيام الخلافات بسبب جمع المحصول حيث اختلفا على حصة كل منهما من المحصول وعندما حصلت الأم وأبنائها على حصتها ادعى العم وأبنائه أنهما حصلوا على أكثر من حقهم ووقعت المشاجرة في لتنتهي بمقتل الشقيقين وإصابة الأم، وتكثف مباحث الدقهلية جهودها للقبض علي المتهمين، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية .

وفي سياق متصل أصيب 4 أشخاص، بينهم طفلة 5 سنوات، اليوم، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر وقوع مشاجرة بين 3 سيدات بقرية المنشية الجديدة، التابعة لمركز الدلنجات، بمحافظة البحيرة، بسبب لخلافات الجيرة، ونزاع على أرض زراعية، وانتقل على الفور ضباط المباحث لمكان الواقعة، وبالتحري والفحص، تبين وقوع مشاجرة بين عائلتين، بسبب خلاف على أرض زراعية.