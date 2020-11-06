إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة ودراجة نارية بشبين القناطر

شهد طريق "شبين القناطر - أبوزعبل" بمحافظة القليوبية، تصادم سيارة ميكروباص بدراجة نارية أمام قرية "كفر الشوبك" نتج عنه إصابة ثلاثة أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود إشارة من مستشفى الخانكة، بوصول ثلاثة أفراد مصابين فى حادث تصادم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين تصادم سيارة ملاكى بدراجة نارية بطريق "شبين القناطر - أبو زعبل" أمام قرية كفر الشوبك وجار رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.