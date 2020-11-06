مصرع طفل صدمته سيارة كسح في سوهاج

لقي طفل 5 سنوات مصرعه، اليوم، تحت عجلات سيارة كسح مياه الصرف الصحي بمنطقة "حي راشد" التابعة لحي غرب سوهاج، وجرى نقل الجثة لمستشفي سوهاج العام، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد عبد الحميد أبو موسي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغًا لشرطة النجدة بمصرع طفل دهسته سيارة كسح بمنطقة حي راشد دائرة قسم أول سوهاج .

انتقل الي مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة والفحص اصطدام سيارة كسح مياه صرف صحي بطفل بمنطقة كوبري الأبعادية، بحي راشد، وتبين من الفحص ان الطفل المتوفي يدعي "محمد ناصر محمد" 5 سنوات، يقيم بذات الناحية، وجرى القبض علي قائد السيارة المتسببة في الحادث، والتحفظ عليها بقسم الشرطة، وحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

من جانبها، أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بيانًا أوضح فيه اللواء محمد بدري، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن السيارة المتسببة في الحادث لا تتبع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وتتبع أحد المواطنين الذين يعملون في كسح مياه الصرف الصحي من منازل الأهالي.