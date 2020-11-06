مليونان و350 ألفا ناخب وقاض لكل لجنة بكفر الشيخ

قال المستشار أسامة، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، ورئيس اللجنة العامة وغرفة تسيير انتخابات مجلس النواب بكفر الشيخ، إن هناك 4 لجان عامة، و 801 لجنة فرعية بقرى ومدن المحافظة.

وأشار إلى تحديد عضو هيئة قضائية " قاض أو وكيل نيابة " لكل لجنة، إضافة إلى الاستعانة بعدد من الموظفين الإداريين من العاملين بالمحكمة والجهات الإدارية، وعدد آخر من العاملين بالقطاعات الحكومية بالمحافظة.

وأضاف رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالمحافظة، أن عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في كفر الشيخ مليونين و350 ألف مواطن، مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية سواء باللجان أو بالمحكمة، لضمان سلامة الناخبين.

وأنهت الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ، تجهيز 801 مقراً انتخابياً قبل انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب المقررة غداً، على مدار يومين، حيث جرى إنشاء مظلات وتوفير مقاعد انتظار لراحة الناخبين، خوفا من سقوط أمطار عقب تحذيرات الأرصاد الجوية، كما جرى تعقيم المقار الانتخابية عبر فرق منتشرة بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وأجرى رؤساء المدن والقرى، جولات تفقدية للتأكد من إتمام الاستعدادات، حيث جرى التأكد من توصيل مرافق المياه والكهرباء لجميع المدارس، وكذلك رفع كفاءة النظافة بمحيط المدارس التي تم اختيارها للتصويت، بالإضافة إلى توفير مواد التعقيم وكواشف حرارية لقياس درجة حرارة الناخبين.

وكانت المحافظة، أعلنت انتهاء الاستعدادات للانتخابات وشكلت غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، وغرف العمليات الفرعية، كما جرى التأكيد على تواجد الموظفين في أماكن عملهم والدفع بهم للجان لتوفير الراحة للناخبين حال الحاجة لذلك، فضلاً عن التنسيق بين كافة المديريات.

كما كلفت المحافظة رؤساء المدن باختيار الأدوار الأرضية لمقر اللجان، تسهيلاً على كبار السن والمعاقين واستعمال الأثاث المدرسي، كذا تسهيل انتظار الناخبين، مؤكدًا على التنسيق مع الوحدة المحلية والأوقاف للاستعانة بمولدات المساجد المجاورة للمقار الانتخابية، وتوفير مولدات احتياطية وكشافات باللجان.