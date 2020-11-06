ليلى علوي: نفسي أعمل جزء تاني من فيلم "يا دنيا يا غرامي"

أشادت الفنانة ليلى علوي، بمهرجان الجونة السينمائي، مؤكدة أنه كان منظما جدا وجميع الحاضرين كانوا يساعدون بعضهم البعض، معربة عن تهنئتها لزميلتيها "درة" و"بشرى" بعد إتمام زفاف الأولى وخطوبة الثانية.

وقالت "علوي"، في لقاء مع برنامج "لايف من الدوبلكس"، المذاع على قناة "ON" وتقدمه الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، اليوم الجمعة، أنها تأمل في تقديم جزء ثان من فيلم "يا دنيا يا غرامي"، ولكن المشروع متوقف منذ عامين، ولا أحد يعلم ماذا سيحدث خلال الأيام المقبلة.

وأشارت، إلى أنها تحافظ على علاقتها الجيدة بجميع الفنانات، ولا تسعى إحداهن لخطف أي دور من الأخرى، وهن جميعا يحملن حقائب أصلية في بعض الأحيان، ومقلدة في أحيان أخرى، موضحة: "شنطنا مضروبة كلنا.. أحيانا بنلبس سينييه وأحيانا بنلبس تقليد".

ورفضت "علوي" الرد على سؤال بشأن أسوأ فستان ارتدته فنانة في مهرجان الجونة السينمائي، وقالت: "كل الفساتين حلوة".

واستضافت الدمية الشهيرة "فاهيتا"، الفنانة ليلى علوي، اليوم الجمعة، في برنامج "لايف من الدوبلكس"، المذاع على قناة "ON" الفضائية.

ونشرت "علوي" بعض الصور من البرنامج، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "استنونى مع أبلة فاهيتا واللذيذة كارو فى حلقة كلها مفاجئات على ontv الساعة 11 مساء".

وعاد برنامج "أبلة فاهيتا" في الموسم الجديد على قناة "ON"، بعد أن حقق نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربى، كما ظهرت "فاهيتا" فى مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطرحت شركة "سينرجي"، المنتجة للبرنامج البرومو الخاص بالحلقة، حيث تظهر الدمية "فاهيتا" هي تتحدث مع ابنتها الدمية "شهاوند"، وتقول لها: "أيوه يا شهاوند مش معقولة الدوبلكس خلاص راجع ولحد دلوقتى منزليش ولا إعلان.. يا خبر المخرج هرب بالماتريال، وإزاى عرف إنى مكنتش ناويه أدفعله؟.. يهدها.. خلاص انزلى دلوقتى اطبعى صور لوشى 5 × 5 وروحى الطعيها فوق يفط لميس الحديدى الملعلطة على المحور ديه".