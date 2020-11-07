كرارة: كنت بسقف في البرامج بـ 50 جنيه

كشف الفنان أمير كرارة، عن أول المهن التي عمل بها قبل احترافه الفن، مشيرًا أنه كان "بيطلع مع الجمهور يسقف في البرامج"، ويحصل على أجر قدره 50 جنيها في الحلقة.

وقال "كرارة" خلال لقائه مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "السيرة" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه كان سعيدا بهذا العمل نظرًا لأنه كان يجلس أمام الكاميرا ويشبع رغبة لديه في الجلوس أمامها وكان يشارك في عدد من البرامج، مشيرًا أنه عمل بعد ذلك كـ"كومبارس".

وأوضح أنه شارك في كليب لسميرة سعيد ولم يشاهدها أثناء التصوير وحصل على 1000 جنيه كأجر، واشترط الحصول على البدلة التي صور بها.

وأشار "كرارة"، أنه عمل في محل ملابس مع صديق له وتركه بعدما خسر المحل وعمل أيضًا في إحدى شركات السياحة، لافتًا أن الشيئ الوحيد الذي لم يستطيع شرائه حتى الآن هو راحة البال حيث لم يستطع شرائه في الماضي ولم يستطيع شرائه حاليًا، مؤكدًا أنه يخاف من الكبر والعجز.

وأضاف: "نفسي لما تيجي سيرتي يقولوا راجل طيب وابن حلال ونفسي يكتبوا على سيرتي السيرة الحلوة".