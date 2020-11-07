توافد القضاة والمشرفين على لجان "النواب" بالدقهلية تمهيدا لبدء التصويت

توافد القضاة والموظفون المساعدون لهم على مقار اللجان الانتخابية بمحافظة الدقهلية، للاستعداد وتجهيز اللجان لبدء التصويت في انتخابات مجلس النواب، والتي ستنطلق الساعة التاسعة صباح اليوم وتستمر على مدار يومين.

وحضر عدد من القضاة إلى اللجان، ومعهم مهام عملية الانتخابات من كشوف الناخبين، ودفاتر الأصوات، وأقفال بلاستيكية للصناديق، والأختام وغيرها من متطلبات عمليات التصويت داخل اللجان.

وبدأ القضاة بمساعدة الموظفين في تجهيز اللجان من الداخل، ووضع الصندوق في وسط اللجنة، وتجهيز ستارتين داخل كل لجنة، مع وضع الأقفال علي الصناديق البلاستيكية المجهزة لجمع الأصوات بها، مع التأكد التام من عدم وجود أي شيء بداخلها، وتسليم نسخة من أسماء الناخبين للجنة المساعدة لاستخراج الأسماء وتوقيع الناخبين الحاضرين أمام أسمائهم به.

ونشرت مديرية أمن الدقهلية القوات التأمينية للجان من الخارج، استعدادًا لتنظيم عملية دخول الناخبين والحفاظ علي عملية التباعد الاجتماعي من الخارج.

وانتهت رئاسات مراكز ومدن المحافظة من أعمال تطهير وتعقيم مقار اللجان، وكذلك تنظيم المقاعد للانتظار، وتركيب المظلات داخل فناء اللجان الانتخابية، ووضع علامات التباعد بين الناخبين لمنع التزاحم، وعمل المظلات اللازمة لحماية الوافدين على اللجان، وكذلك توفير الكراسي الثابتة والمتحركة لكبار السن، ونظافة دورات المياه، وتمركز سيارات الإسعاف فى محيط اللجان، وإعداد أماكن للشرطة المدنية والقوات المسلحة بجميع المقار الانتخابية على مستوى المحافظة لتأمين سير الانتخابات.

يُذكر أن محافظة الدقهلية مقسمة إلى 10 دوائر انتخابية، ويتنافس بها 351 مرشحاً على 21 مقعداً فردياً، ويبلغ من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم 4 ملايين و352 ألف و87 ناخباً، وتضم 699 مركزاً انتخابياً، و1426 لجنة فرعية.

أما بالنسبة لانتخابات القائمة فتقع الدقهلية ضمن الدائرة الأولي ومخصص لها 17 مقعدا التي تتكون من 100 مقعد، موزعة على 6 محافظات، هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ، ويتنافس عليها قائمتان هما القائمة الوطنية في حب مصر وقائمة تحالف المستقلين.