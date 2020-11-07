تأخر فتح 4 لجان لعدم وصول القضاة بالشرقية

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والمُشكلة من كافة الجهات المختصة والمعنية، لمتابعة سير انتخابات اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب، والمقرر إجراؤها اليوم وغداً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً.

وعُقدت الغرفة بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، ورمصان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، وعدد من القيادات الأمنية والشرطية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وتابع المحافظ من خلال غرفة العمليات سير عملية الانتخابات في اليوم الأول، والاطمئنان على جاهزية المقار واللجان، والتأكد من تواجد جميع القضاة والمستشارين في اللجان الخاصة بهم، مؤكداً فتح جميع اللجان لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم ماعدا 4 لجان بمراكز أولاد صقر وكفر صقر وأبو حماد بسبب تأخر وصول المستشارين لمقار اللجان الإنتخابية، وجاري التنسيق مع اللجنة العليا لتوفير القضاه لفتح اللجان أمام الناخبين.

وأكد محافظ الشرقية، بدء توافد المواطنين الذين لهم حق التصويت على اللجان للإدلاء بأصواتهم ومن المتوقع زيادتهم على مدار اليوم، مشيراً إلى أن التصويت بدأ من الساعة التاسعة صباحاً ومستمر على مدار اليوم حتى الساعة التاسعة مساءً.

وأوضح أنه تم تيسير الأمور على المواطنين الناخبين خاصة ذوي الهمم وكبار السن، ودعم اللجان بكراسي متحركة لتمكين ذوي الإعاقة الحركية من المشاركة والدخول للمقار ولجان الانتخابات، مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

يُذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب 4 ملايين و 427 ألف و375 ناخبًا وناخبة أمام 982 مركزًا انتخابيًا يتسع لـ1597 لجنة فرعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.