رجل يصطحب حفيدته خلال التصويت بكفر الشيخ: تشوفنا وإحنا بنكتب التاريخ

اصطحب محمد الجندي الرجل الستيني من أهالي كفر الشيخ، اليوم، حفيدته مودة أحمد ذات السنوات السبعة، إلى مقر لجنة مدرسة الشهيد سلام الثانوية العسكرية بنين بكفر الشيخ، أثناء الإدلاء بصوته الانتخابي في انتخابات الجولة الأولى لمجلس النواب بكفر الشيخ والتي تأتي ضمن انتخابات محافظات المرحلة الثانية.

وقال الجندي: "اصطحبت حفيدتي لترى كيف يسطر المصريين تاريخهم ويختارون بكل شفافية وحرية نوابهم وفي كل استحقاق سواء برلماني أو رئاسي سأصطحبها حتى تتعود على المشاركة فيما هو قادم، المشاركة في الإدلاء بالصوت في كل استحقاق هو واجب وطني".

وكانت مديرية أمن كفر الشيخ دفعت بتشكيلات أمنية وقوات التدخل السريع، لتعزيز الخدمات الأمنية في نطاق المقار الانتخابية، فضلًا عن تكثيف الدوريات الأمنية، وتكثيف القوات بالأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط الخارجين عن القانون، بالإضافة لتأمين المنشآت المهمة والحيوية بالمحافظة.

كما جري وضع خدمات من الشرطة النظامية ورجال المباحث والمفرقعات أمام اللجان، فضلا عن التواجد الأمني بالشوارع والميادين لتأمين المنشآت الهامة والحيوية، ونشر الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور، وتضمنت الخطة الأمنية، تكثيف التواجد الأمني بمحيط دور العبادة، تمشيط محيط كافة الكنائس بشكل متواصل والتواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية والقيادية وتواجد الشرطة النسائية بالجان والمرور عليها وتوفير كراسي متحركة لكبار السن والمرضي، وتوفير كافة سبل الراحة لتوصليهم للجان.

وقال رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، ورئيس اللجنة العامة وغرفة تسيير انتخابات مجلس النواب بكفر الشيخ، إن هناك 4 لجان عامة، و801 لجنة فرعية بقري ومدن المحافظة.

وأشار إلي تحديد عضو هيئة قضائية (قاض أو وكيل نيابة) لكل لجنة، إضافة إلي الاستعانة بعدد من الموظفين الإداريين من العاملين بالمحكمة والجهات الإدارية، وعدد آخر من العاملين بالقطاعات الحكومية بالمحافظة.

وأضاف رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالمحافظة، أن عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في كفر الشيخ مليونان و350 ألف مواطن، مشيراً إلي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية سواء باللجان أو بالمحكمة، لضمان سلامة الناخبين.