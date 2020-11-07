صور.. طوابير الناخبين أمام لجان التصويت بالغربية

توافد الآلاف من الناخبين من أبناء ومواطني قرى ومراكز محافظة الغربية، اليوم السبت، أمام طوابير لجان التصويت في انتخابات مجلس النواب، وسط استمرار الإجراءات الاحترازية للوقاية من أخطار تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما شهد محيط اللجان الانتخابية تدشين مبادرة "100 مليون صحة"، لتوقيع الكشف على الناخبين.

ووجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، تعليماته إلى كافة المستشفيات والإدارات الصحيه برفع درجة الاستعداد القصوى في انتخابات مجلس النواب، كما تم التشديد على جميع المستشفيات بتواجد المدير أو النائب علي مدار 24 ساعة، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتوافر جميع فصائل الدم ومشتقاتها على مستوى بنوك الدم التجميعية، وإتمام جميع التجهيزات.

وفى سياق متصل، ناشد "حميدة" جموع المواطنين بالمشاركة الايجابية فى انتخابات مجلس النواب، مؤكدة أنها واجب وطنا على جميع أبناء مصر.

وأكد على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، والالتزام بارتداء الكمامة، وكذلك الإرشادات الخاصة بكيفية ارتدائها والتخلص الآمن منها، وتجنب التجمعات الكبيرة والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في اللجان الانتخابية.

كما أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عدة توجيهات خاصة بتنظيم تلك العملية، ومنها المرور المستمر على مقار اللجان الانتخابية ورفع كافة الإشغالات بمحيطها لتحقيق السيولة المرورية، وكذا تخصيص أماكن انتظار مزودة بمظلات وكراسي متحركة لتسهيل عملية التصويت على كبار السن ومتحدي الإعاقة، وتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لمراكز الاقتراع وتكثيف حملات النظافة، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وتخصيص فرق متنقله من أطباء وتمريض بمحيط اللجان الانتخابية، وكذلك مشرفة تمريض داخل اللجان الانتخابية.