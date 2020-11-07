ضبط 169 قطعة سلاح و229  قضية مخدرات وتنفيذ 76935 حكم 

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 169 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 132 متهم).. وذلك على النحو التالى:Û رشاش.

(11) بندقية آلية .Û بندقية رصاص .

(21) بندقية خرطوش.

(26) طبنجة .

(119) فرد محلى.

(1385) طلقة مختلفة الأعيرة.

(20) خزينة متنوعة .

(199) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (76935) حكم قضائى متنوع بإجمالى (6284) محكوم عليه ، وذلك على النحو التالى:

(341) حكم جناية.

(22512) حكم حبس جزئى.

(4408) حكم حبس مستأنف.

(39275) حكم غرامة.

(10399) حكم مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (3) تشكيلات عصابية ، ضموا (9) متهمين ، إرتكبوا (16) حادث متنوع.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (229) قضية مخدرات بحوزة (252) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (20,296 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (17,463 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (3,211 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1,010 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (110 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 995 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت ( 575 جرام).

عدد (67082) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (38) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (30) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (196) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (11) دراجة نارية مُبلغ بسرقتها.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (4377) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (58) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (8) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.