"ناصر" بكرسي متحرك في لجنة الأسمرات: نازل علشان مصر واللي منزلش ينزل

يسير ببطء على كرسي متحرك بمساعدة أحد أفراد الأمن نحو لجنته بمدرسة "تحيا مصر 1 بالأسمرات"، متمسكًا بحقه الدستوري في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب، متحديا إعاقته الجسدية والمتمثلة في عجز كامل عن المشي، مما يضطره للاستعانة بكرسي متحرك للمشي، فضلًا عن تقدمه في العمر.

لم تمنع الحاج ناصر ثابت عبد المهدي البالغ 53 عاماً، كل الصعوبات كونه لا يقدر على المشي ويتحرك علي كرسي متحرك بمساعدة أحد الأشخاص، وشيخوخته الواضحة، بالإضافة إلى مخاوف عدوى كورونا، في المطالبة بحقه الدستوري والإدلاء بصوته.

"أنا نازل عشان مصر واللي منزلش ينزل".. هكذا بدأ ناصر حديثه لـ"الوطن"، مؤكدًا تصميمه على المشاركة في الاستحقاق الدستوري، رغم الأمراض التي تلحق به وعجزه الكامل عن المشي، ليضرب بذلك مثالاً على الأصرار والعزيمة والتصميم على المشاركة في الانتخابات.

وعن الإجراءات الاحترازية فإن ناصر لم يتخلى عن كمامته متحصناً بها من فيروس كورونا المستجد.

وانتظم التصويت في لجان المقطم والأسمرات والخليفة، منذ الصباح، في اليوم الأول من المرحلة الثانية في انتخابات مجلس مجلس النواب، وسط توافد كثيف من جانب الناخبين.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساء على مدار اليوم السبت وغدا الأحد.

وأجريت المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 4،5،6 نوفمبر 2020، وتجرى الانتخابات المرحلة الثانية في الداخل 7،8، نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر.

وتجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات لمن في الخارج أيام 5، 6، 7، ديسمبر، وتجرى الإعادة في الداخل للمرحلة الثانية أيام 7، 8، ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وتنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.