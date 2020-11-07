صور.. الأمطار تضرب براني ومطروح والعلمين

تشهد مدن مرسى مطروح وسيدى براني والنجيلة والعلمين، سقوط أمطار فى ظل موجة من الطقس السيئ التي تضرب مطروح منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جهود مدن المحافظة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، فى إزالة تراكمات مياه الأمطار ببعض المناطق والشوارع الرئيسية وسط مدينة مرسى مطروح، مع ما شهدته عدد من مدن المحافظة من سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق، موجها بسرعة سحب مياه الأمطار خاصة داخل المدن والشوارع وعلى الطريق الدولى الساحلى لتيسير حركة السير والمواصلات مع التواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومتابعة الرد على أى بلاغات.

وانتقل اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح، لأماكن تجمعات مياه الأمطار، للمتابعة الميدانية فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح، منها الجلاء وعلم الروم يرافقة رضا جاب الله رئس مركز مدينة مرسى مطروح لمتابعة جهود سحب وتصريف مياه الأمطار وتيسير حركة سير المواطنين والسيارات فى الشوارع.

ويتابع محافظ مطروح جهود مراكز ومدن المحافظة خاصة على الطريق الدولى الساحلى، "مطروح - الإسكندرية"، ودفع مركز ومدينة العلمين برئاسة المهندس مسعد عبد الهادى بمعدات لسرعة سحب مياه الأمطار، وتيسر حركة السيارات على الطريق الدولى ووسط المدينة.

وشدد محافظ مطروح بالمراجعة المستمرة لأعمدة الإنارة وتغطية أى أسلاك أو كابلات كهرباء حفاظا على سلامة المواطنين، مع إستمرار تكثيف جهود إزالة وسحب مياه الأمطار والدفع بسيارات كسح المياه وإزالة وسحب تجمعات المياه وتسليك شنايش تصريف المطر فى الشوارع والميادين.

كما وجه بالمتابعة الميدانية المستمرة، والاطمئنان على تنفيذ جميع الاجراءات اللازمة، لمواجهة السيول بجميع المدن خاصة مخرات السيول ومراجعة تطهيرها وإزالة أية عوائق أمام مجرى مياه الأمطار بالإضافة إلى المرور على جميع نقاط تجمع مياه الأمطار وتطهيرها، والاستعداد التام بجميع المعدات للتعامل الفورى مع أى تجمعات للأمطار، ورفع حالة الطوارئ والتأكد من جاهزية وسائل الاتصالات للتعامل الفورى مع أى بلاغات لتجمعات مياه الأمطار.