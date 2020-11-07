إعدام 240 كيلو من الأغذية غير الصالحة للاستخدام الآدمي بـ"طور سيناء"

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بجنوب سيناء، اليوم السبت، حملة صحية للمرور على المنشآت الغذائية بمدينة الطور، للتأكد من صلاحية المواد الغذائية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملة عن إعدام 240 كيلو من الأغذية غير الصالحة للاستخدام الأدمي، و30 لتراً من المشروبات المنتهية الصلاحية، وتحرير 42 محضرًا متنوعًا.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، إن الحملة استهدفت المرور على 30 منشأة غذائية بمدينة الطور، وجرى تحرير 42 محضرًا متنوعًا، بينهم 17 محضرًا لنقص اشتراطات النظافة، و 25 محضرًا عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالأغذية، وإعدام 240 كيلو من الأغذية، و30 لتراً من المشروبات.

وأكد وكيل الوزارة على استمرار حملات التفتيش على المنشآت الغذائية بجميع مدن المحافظة، للحفاظ على صحة المواطنين، والتأكد من تقديم غذاء آمن لجميع مواطني المحافظة.