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حظك اليوم الأحد 8-11-2020 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:05 ص | الأحد 08 نوفمبر 2020
حظك اليوم برج الحمل

حظك اليوم برج الحمل

مولود برج الحمل يتميز بشخصية نشيطة وحيوية، ورغم أنّه عصبي، لكنه حنون وعطوف وسرعان ما يهدأ، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم وقد تبدو أكثر نشاطا ويقظة وتتعامل بمزيد من الود أينما كنت.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر في منزل الحب يعدك بانفراجه عاطفية وتفاهم واليوم فرصتك للعيش بسعادة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة شيري عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 19 أبريل.

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