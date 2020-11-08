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بث مباشر.. "بايدن" يلقي خطابا بعد إعلان فوزه بالانتخابات الأمريكية

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محمد عزالدين
03:35 ص | الأحد 08 نوفمبر 2020
جو بايدن

جو بايدن

تعرض فضائية "سكاي نيوز عربية"، بثا مباشرا لخطاب المرشح المنتخب جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، بعد الإعلان عن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

 وكان مؤشر CNN أظهر فوز بايدن، ليصبح الرئيس السادس والأربعين لأمريكا، بعد فوزه في ولاية بنسلفانيا، التي ولد فيها، ما جعله يتخطى 270 صوتًا انتخابيًا مطلوبًا للفوز بالرئاسة.

وتمتلك بنسلفانيا 20 صوتًا في المجمع الانتخابي، وهو ما يعني أن إجمالي ما لديه حاليًا 273 صوتًا.

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