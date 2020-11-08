إقبال كثيف للناخبين في القليوبية.. وقرى المرشحين "كلمة السر"

شهدت اللجان الانتخابية بقري القليوبية المخصصة لانتخابات مجلس النواب، إقبالا متزايدا في ثاني يوم للانتخابات، التي انطلقت أمس، وتضاعف الناخبين في لجان قرى المرشحين، والتي تعد كلمة السر في الحشد، وحسم الأصوات.

ووفر المرشحون لأهالي قراهم وسائل نقل، بالاضافة إلى توفير مندوبين لهم خارج اللجان؛ لإخراج الأرقام الانتخابية للمواطنين.

وشهدت لجان قري المرشحين حالة من التوافد الكثيف، واستخدموا "التكاتك" لإحضار الناخبين من منازلهم، بالاضافة الي توفير مندوبي المرشحين خارج اللجان.

ورفع حالة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، واتخذت التدابير اللازمة كافة، لمنع انتشار فيروس كورونا، والحد من تزاحم الناخبين أمام اللجان، وبما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، وتوفير سبل الراحة كافة للناخبين، وجميع القائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة.

وكثف رؤساء المراكز والمدن والأحياء أعمال النظافة ورفع المخلفات في محيط اللجان، مع التطهير والتعقيم للجان قبل التصويت، وإقامة المظلات والاستراحات لانتظار الناخبين، وتوفير أماكن لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أمام مراكز الاقتراع، والمرور على المراكز الانتخابية، كلا في نطاقه؛ للتأكد من جاهزيتها وعدم وجود أي معوقات، وتوفير جميع الخدمات بالمقار الانتخابية، للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وفُعل دور غرفة العمليات بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة، لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، لمتابعة الأحداث أولا بأول، وتذليل أي عقبات.

وتابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بدء فتح اللجان الانتخابية بالمحافظة، صباح، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، ضمن محافظات المرحلة الثانية، التي بدأت أمس في 478 مقرا انتخابيا، و6 لجان عامة و1047 لجنة فرعية، لاستقبال 3 ملايين و271 ألفا و78 ناخبا على مستوى المحافظة، للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري .