صور.. سيدات الأسمرات يتصدرن المشهد الانتخابي أمام اللجان

شهد حي الأسمرات بالقاهرة، في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية، أطول طابور انتخابات، حيث توافد المئات من المواطنين أمام لجنة الأسمرات، للإدلاء بأصواتهم مع بداية التصويت صباح اليوم.

ورصدت غرفة عمليات المجلس القومي للمرأة، طوابير السيدات ومشاركة المرأة بقوة في انتخابات مجلس النواب، بعدد من المحافظات، ورصدت الغرفة أطول طابور للسيدات، أمام اللجان بحي الأسمرات.

وخصص المجلس غرفة عمليات لتلقي شكاوى السيدات والفتيات خلال أيام الانتخابات على المستوى المركزي وعلى مستوى محافظات الجمهورية، عبر الخط المختصر رقم "15115".

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، أن الغرفة تعمل على مدار يومي الانتخابات وحتى غلق باب اللجان، بهدف تلقي جميع الاستفسارات الخاصة بعملية التصويت، وتذليل العقبات التي قد تتعرض لها السيدات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن، من خلال التواصل الدائم مع غرفة عمليات مجلس الوزراء، وغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، كما تتواصل مقررات فروع المجلس بالمحافظات مع غرف عمليات المحافظين.

وأضافت أن غرفة العمليات سوف تتلقى تقارير فرق المجلس من المتابعات والمتابعين المحليين للانتخابات على مستوى جميع المحافظات، والتي تستهدف رصد مشاركة المرأة في الانتخابات، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه السيدات.