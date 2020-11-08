عامر: إقبال الشباب على لجان الانتخابات يؤكد حرصهم على الوطن

أشاد النائب محمد فرج، عضو مجلس النواب، بإقبال الشباب الشديد على المشاركة في الاستحقاق الدستوري والعرس الديمقراطي للمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2020، ما يدل على مدى وعيهم وحرصهم على النهوض بالبلاد إلى الأمام، كما أنّ مشاركتهم في الانتخابات واجب وطني وحق كفله الدستور له.

وأكد عامر، في بيان عنه، أنّ مشاركة رموز الدولة في الانتخابات لها دلالة قوية ورسالة إيجابية في أهمية المشاركة برغم مسؤوليتهم، كما أنّها رسالة قوية لكثير من أعداء الوطن والدول الخارجية.

وطالب عضو مجلس النواب، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء الإدلاء بأصواتهم، خاصة وأنّ مصر على أعتاب الموجه الثانيه لفيروس كورونا، مُشددًا على المواطنين بإدلاء أصواتهم لنائب واحد فقط، إذ إنّ إعطاء صوتك لأكثر من شخص يعرض صوتك للبطلان ويأتي ذلك وفقًَا للقانون والدستور.

وانطلق اليوم الثاني في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب صباح اليوم، حيث يدلي الناخبون بأصواتهم اليوم السبت في المرحلة الثانية والأخيرة من انتخابات مجلس النواب، حيث تجرى تلك الجولة في 13 محافظة بينها العاصمة القاهرة وشبه جزيرة سيناء.

ويقترع الناخبون لاختيار 284 نائبا في المجلس المؤلف من 596 مقعدا، وهناك نحو 30 مليون ناخب مؤهل للإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع، والتي تفتح أبوابها لمدة 12 ساعة من الساعة 9 صباحا وحتى التاسعة مساء، تبدأ بعدها اليوم عملية الفرز، على أن يتم انتظار النتائج التي تعلن رسميا من الهيئة الوطنية للانتخابات بعد إضافة أصوات الخارج.

وفازت القائمة الوطنية، وهي تحالف سياسي يقوده حزب مستقبل وطن، بـ142 مقعدا من أصل 284 مقعدا في المرحلة الأولى من الاقتراع، والتي أجريت أواخر الشهر الماضي في 14 محافظة من أصل 27 محافظة ، وبلغت نسبة إقبال الناخبين في المرحلة الأولى 28.06% وفقا للسلطات الانتخابية، ويبلغ إجمالي عدد مقاعد المجلس 596 مقعدا، بينهم 28 عضوا يختارهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.