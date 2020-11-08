شقيق شهيد.. "يوسف" يشارك في الانتخابات: لازم نحمي بلدنا

بخطوات بسيطة أبطأها السن والمرض، يسير بصعوبة متكئا على عكازه بيد، وبالأخرى على أحد أفراد الشرطة باللجنة الانتخابية في دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، بينما في عينيه سعادة شاب يهرول فرحا إلى صناديق الاقتراع التي يراها سبيلا جديدا لخدمة مصر، بعد أن قضى عمره كله في خدمتها عبر عمله كمهندس بالقوات المسلحة، وقدم شقيقه روحه لحمايتها في حرب 1973.

اللواء المهندس يوسف محمد حسين، لم يمنعه سنه الذي تجاوز الثمانين، أو مرضه البالغ الذي أثر على قدميه وتسبب في رعشة خفيفة بيديه، من المشاركة بانتخابات مجلس النواب في ثاني أيام المرحلة الثانية، حيث يعتبره دورا بات منوطا به لمساندة ودعم البلاد بعد خروجه على المعاش، قائلا: "أنا بشارك في الانتخابات والاستحقاقات اللي شايفها وطنية لخدمة مصر".

قضى المهندس الثمانيني عمره في الخدمة بالقوات المسلحة كمهندس، وشارك في كافة المعارك بداية من 1956، ثم حرب الاستنزاف، وحتى نصر أكتوبر، والذي فقد فيه شقيقه الوحيد، موجها رسالة للمواطنين: "لازم كلنا نشارك علشان دم وأرواح الشهداء اللي بذلت علشان مصر، وروت أرضها، ونقف قدام الإرهابيين، وندعم السيسي، ده نعمه من ربنا بعتهالنا من السما، مش عارفين من غيره هنعمل إيه".

وأكد أنه يود أن يشارك في عملية الإصلاح والتحسن الكبرى التي تشهدها مصر حاليا من خلال الانتخابات، مضيفا: "مصر دولة عظمى وقوية وأقدم بلد في العالم، وفيها خير كتير، منه كتير اتسرق بس ربنا حافظها الحمدلله"، لذلك يحرص على تشجيع جميع أبنائه وأحفاده في المشاركة بتلك العملية الانتخابية.

وتشهد البلاد، اليوم الأحد، ثاني أيام انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2020، في 13 محافظة في صدارتها القاهرة، وسط إجراءات احترازية عديدة لمنع تفشي فيروس كورونا بين المواطنين، من الالتزام بارتداء الكمامات وتعقيم اليدين، وفقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويتنافس في دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، 54 مرشحا فرديا على 3 مقاعد مخصصة لها، بينهم 4 أعضاء حاليين بالمجلس، و45 مستقلا، و9 حزبيين، و10 سيدات.