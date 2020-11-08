"شلة صحاب" فرقتهم الحياة وجمعتهم انتخابات النواب: بنحدد مستقبل مصر

خمسة أصدقاء جمعتهم أواصل المحبة منذ نعومة أظافرهم، قرروا التصويت في الانتخابات لأول مرة، نظرا لعدم بلوغهم السن القانوني في انتخابات البرلمان الماضي، واليوم تحققت رغبتهم التي انتظروها لسنوات، إيمانا منهم بأن مشاركتهم الإيجابية جزءا من دورهم في بناء المستقبل، وأن الأوطان تبني بأنامل الشباب وسواعدهم.

لم يمنعهم انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن الإدلاء بصوتهم الانتخابي، فمع دقات الثامنة صباحا، بدأ الأصدقاء في التجمع، رغم أنهم لم يتلاقوا منذ عامين تقريبا، نظرا لانشغال كل واحد منهم بدراسته الجامعية، حتى جاء البرلمان ليجمع شملهم مرة أخرى بعد التفرق، أول الحاضرين كان أصغرهم سنا، وهو محمد ياسر ممدوح، 20 عاما، من منطقة الزمالك.

يقول ممدوح، إنه وأصدقائه اتفقوا منذ أول أمس، أن يشاركوا في اليوم الثاني من الانتخابات، لوجود زحام في اليوم الأول: "قررنا كلنا ننتخب، لأن الصوت أمانه ولازم يكون لينا دور في بناء المستقبل، لأن لو كل واحد قال وأنا مالي، هنرجع نندم ونقول ياريتنا كنا انتخبنا حد نعرفه يخدم الدايرة، والمدة طويلة علشان نعمل انتخابات تاني، فلازم نختار صح، نائب يحترم عقول أبناء الدايرة، ويخلص في شغله، ميكنش همه المنصب وخلاص".

يمسك بطرف الحديث محمد رأفت التابعي، 21 عاما، مشيرا إلى أنه يشارك لأول مرة في، الانتخابات بشكل عام، نظرا لأنه كان في يعيش خارج مصر منذ أن كان يحق له الإدلاء بصوته، لكن عندما جاءت فرصة التصويت لم يتردد في اتخاذ القرار: "ده هيفيد البلد، والصوت بيفرق، ولازم كلنا نبقي عارفين إن الدولة عملت الانتخابات علشان، يكون لينا صوت ونشارك، فلازم ننزل علشان منرجعش نندم".

يضيف محمد علاء، 21 سنة، أن الأجواء الانتخابية تشهد تنظيما كبيرا، وحرص على إنجاح العرس الانتخابي: "فيه تعقيم واهتمام بالتباعد الاجتماعي، ده غير الكمامات اللي بتتوزع علينا مجانا، الانتخابات لينا ولازم يكون دورنا مؤثر".

ويوضح أحمد عيد، 20 سنة، أنه اتفق مع أصدقائه على المشاركة في الانتخابات، نظرا لأهمية الصوت الانتخابي في تحديد المستقبل التشريعي في مصر: "الانتخابات اتعملت علشان نشارك فيها ولازم يكون لينا دور".

يتفق معهم أحمد عبد الحي، 20 سنة، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات تشعر المواطن بأن له حق في الدولة، وأن له دورا كبيرا في تحديد سياسة الدولة وتشريع قوانينها.

واستعدت القاهرة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، بغرفة عمليات مركزية شكلتها المحافظة برئاسة اللواء محمد حنفي السكرتير العام، بهدف التنسيق مع كل الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية، وبدأت عملها منذ أمس الخميس، لمتابعة استقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالي 7797709 ناخبًا في 19 لجنة عامة تضم 1431 لجنة فرعية داخل 630 مركزًا انتخابيًا.

وشدد محافظ القاهرة، على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، أثناء العملية الانتخابية، حيث تم توفير عدد كاف من المقاعد بالمدارس ووضعها مراعاة للتباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لانتظار المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.