تزايد الإقبال على لجان الانتخابات في الساعات الأخيرة بكفر الشيخ

شهدت غالبية اللجان الانتخابية بكفر الشيخ إقبالاً متزايداً في الساعات الأخيرة، قبل انتهاء التصويت في اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس النواب، حيث اصطف الأهالي في طوابير طويلة، خاصةً في القرى التي بها مرشحون من أبنائها.

وسجلت لجان مدينة البرلس إقبالاً كبيراً من الأهالي، لوجود مرشحين منها، كما شهدت لجان قرى بلطيم توافد العشرات من الناخبين، وسط تطوع بعض الشباب وأنصار المرشحين لتنظيم صفوف الناخبين مع الشرطة.

كما شهدت قرى الحامول وبيلا تواجد عشرات الناخبين أمام اللجان، رغم وجود أمطار خفيفة على بعض المناطق، فيما شهدت قرى مركز قلين تواجداً مكثفاً للأهالي، خاصةً مع وجود العديد من المرشحين.

فيما شهدت قرى مركز كفر الشيخ إقبالاً كبيراً، خاصةً في القرى، وتطوع بعض أنصار المرشحين لتوزيع الكمامات مجاناً على الناخبين، فيما شهدت مدينة وقرى دسوق إقبالاً من السيدات وكبار السن، في الوقت الذي فيه توافد العشرات على لجان مدينة وقرى مطوبس، لدعم المرشحين، وشهدت لجان مدينة فوه إقبالاً ملحوظاً في الساعات الأخيرة.

وتوافد العشرات من الناخبين على لجان سيدي سالم والرياض، في ظل تنافس الكثير من المرشحين، وسجل مركز سيدي سالم أعلى نسبة تصويت، وفقاً لبيان رسمي صادر عن غرفة عمليات المحافظة، مؤكدة أنها لم تتلق أي شكاوى بوجود خروقات تؤثر على سير العملية الانتخابية.

وأعلنت غرفة عمليات اللجنة المشرفة على الانتخابات بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية انتظام عمليات التصويت بجميع اللجان، وعدم تلقيها أي شكاوى أو بلاغات، بينما أجرى رؤساء المدن في بعض المراكز، جولات تفقدية للاطمئنان على سير الانتخابات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، سواء من الناخبين أو القائمين على الانتخابات، فضلاً عن كسح مياه الأمطار، وتكثيف حملات النظافة بمحيط اللجان.