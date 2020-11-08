صور.. زيادة أعداد الناخبين في لجان مركز الباجور بالمنوفية

شهدت اللجان الانتخابية في قرى مركز الباجور، بمحافظة المنوفية، زيادة ملحوظة في أعداد الناخبين، في محيط اللجان، للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، قبل قليل من موعد إغلاق باب اللجان، في اليوم الثاني والأخير، حيث سجلت غالبية اللجان تواجداً مكثفاً للناخبين، خاصةً من السيدات وكبار السن والشباب.

وتشهد اللجان تواجداً أمنياً مكثفاً للضباط والأفراد بمديرية أمن المنوفية، كما تشهد التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية اللازمة في ظل انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وتفقد رئيس مركز ومدينة الباجور عدداً من اللجان، للتأكد من عدم وجود أي مشاكل، وسير عملية الاقتراع بشكل طبيعي.

وشملت قائمة المرشحين في دائرة الباجور كلا من "محمود البرعي"، من حزب "مستقبل وطن"، رمز الكتاب، و"نور ناشيعن"، من حزب "الشعب الجمهوري"، رمز الصاروخ، و"محمد سعيد عفيفي"، رمز الحصان، مستقل، و"أحمد رزق"، رمز الصقر، و"عادل الصعيدي"، رمز الأسد، و"مشيرة همام"، رمز الفراشة، و"محمد عادل"، رمز ساعة اليد، و"عادل لبيب"، رمز الكف، و"أنور خاط الشمعة"، والدكتور "أحمد السبكي"، رمز المدفع.

كما شملت قائمة المرشحين "وائل بركات"، رمز السفينة، و"عمرو سمير ذكي"، رمز التمساح، و"حاتم صبحي نصار"، رمز الأتوبيس، و"خالد محمد إبراهيم"، رمز النجفه، و"هاني أحمد سلامة"، رمز الغزال، و"محمد صلاح عبد المعطي"، رمز الفيل، و"أسامة محمد محمود يوسف"، رمز العقرب، و"حسام محمد صلاح عامر"، رمز الطائرة الهليكوبتر، و"أحمد جمال الدين عبد الحفيظ مرعي"، رمز منبه الساعة، و"عمرو عبد الغني منصور عيسى"، رمز غصن الزيتون، و"حسام مصطفى عمر"، رمز المحراث، و"شريف محمود الرفاعي"، رمز السهم.