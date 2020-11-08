رئيس لجنة بالزمالك يخرج لمساعدة ناخب معاق في الإدلاء بصوته

قام المستشار سعيد محمد عفيفي بمساعدة أحد الناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة في الإدلاء بصوته، بعدما علم أن الناخب يعاني من إعاقة حركية تمنعه من الصعود، ليقوم "عفيفي" بالنزول إليه، ومعه أحد الموظفين باللجنة يحمل أوراق التصويت، لمساعدة الناخب في الإدلاء بصوته، وبعد أن انتهى الناخب من الإدلاء بصوته، قام رئيس اللجنة بسؤال المرافقين لـ"الناخب" عن اذا ما كان لديهم الرغبة في مرافقته للتأكد من أن الصوت الانتخابي لنجلهم قد تم إدخاله الصندوق دون تلاعب، ليرفض المرافقون للحالة الدخول مع رئيس اللجنة قائلين: "إحنا واثقين فيك".

واستعدت محافظة القاهرة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، بغرفة عمليات مركزية والتي شكلتها المحافظة برئاسة اللواء محمد حنفي السكرتير العام، بهدف التنسيق مع كافة الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية، بدأت عملها منذ أمس الخميس لمتابعة استقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالي 7797709 ناخبًا في 19 لجنة عامة تضم 1431 لجنة فرعية داخل 630 مركزًا انتخابيًا.

وشدد محافظ القاهرة، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية حيث تم توفير عدد كافي من المقاعد بالمدارس ووضعها مراعاة للتباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لانتظار المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم